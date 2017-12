Americká justícia chce vypočuť deti Michaela Jacksona

9. dec 2003 o 21:22 TASR

New York 9. decembra (TASR) - S ohľadom na obvinenie z pohlavného zneužitia dieťaťa voči spevákovi Michaelovi Jacksonovi sa americká justícia pokúša už týždne vypočuť deti hviezdy populárnej hudby. Tvrdí to v dnešnom vydaní denník New York Post.

Ako uviedli noviny s odvolaním sa na bližšie nešpecifikovaný zdroj, doteraz sa sociálni pracovníci obracali na Jacksonov kalifornský ranč Neverland s touto žiadosťou len neúspešne. V asi šiestich prípadoch návštevy Neverlandu dostali opakovane odpoveď, že nikto z Jacksonovej rodiny nie je doma.

Speváka zatkli v polovici novembra pre podozrenie, že sexuálne zneužil 12-ročného chlapca chorého na rakovinu. Krátko nato ho po zložení kaucie prepustili na slobodu. Jackson sa od tej doby neukázal na verejnosti. Americké médiá informovali, že sa s deťmi zdržiava v jednom lasvegaskom hoteli, štát Nevada. Zostáva nejasné, či sa o vypočutie jeho detí pokúsia aj tamojšie úrady.

Hudobník má z manželstva s bývalou zdravotnou sestrou Deborah Rowovou šesťročného syna Princa Michaela I., ako aj päťročnú dcéru Paris Michael Katherine. Jackson si vzal Rowovú v decembri roku 1995. Poldruha roka po narodení dcéry sa s ňou nechal rozviesť. V lete 2002 prezentoval Jackson verejnosti asi polročné dieťa s menom Prince Michael II., a to bez uvedenia akejkoľvek informácie o matke bábätka.