Kylie Minogueová zamestnala ľudí, aby jej pripomínali, že má jesť

Canberra 10. decembra (TASR) - Austrálska speváčka Kylie Minogueová zamestnala ľudí, ktorí jej majú pripomínať, aby sa najedla.

10. dec 2003 o 14:00 TASR

Ako píše britský bulvárny denník The Sun, úlohou špeciálneho personálu je speváčke pripomínať, kedy presne má jesť. Dôvodom je skutočnosť, že Kylie často stráca chuť do jedla a na pravidelný príjem potravy jednoducho zabúda.

Napriek tomu trvá na tom, že netrpí nechutenstvom ani žiadnou poruchou prejavujúcou sa zníženou chuťou do jedla.

"Mojím problémom je len to, že v stresových situáciách zabúdam jesť," vysvetľuje. "Bez týchto ľudí by som mala vážne problémy dostať do seba dostatok kalórií, aby pokryli moje potreby, keď som na turné."