Vondráčková v Bratislava pridávala iba jediný raz

10. dec 2003 o 17:00 TASR

Bratislava 10. decembra (TASR) - Jediný prídavok venovala publiku v Národnom tenisovom centre česká diva Helena Vondráčková. Napriek tomu sa jej Vianočný koncert skončil obrovským standing ovation.

Počas približne dvojhodinového vystúpenia odzneli nové skladby z aktuálneho albumu Hádej, či staršie odrhováky a diskotékové hity, nechýbal ani Malovaný džbánku, ktorý svoj prvý úspech zožal v 70. rokoch práve v hlavnom meste Slovenska, na Bratislavskej lýre a medzičasom obletel takmer všetky kontinenty.

Spolu s Vondráčkou vystúpilo aj niekoľko pozvaných hostí. S českou muzikálovou hviezdou Leonou Machálkovou si Vondráčková zaspievala energický rockďnďroll a Machálková potom pridala pieseň Samotárky z muzikálu Bedári. S Jiřím Kornom si božská Helena dokonca zastepovala. Spevák sa neskôr predstavil so svojou najnovšou produkciou - "čtyřtetom" - ako sám nazval svoje zoskupenie štyroch spevákov, ktorí zožali obrovský aplauz za originálnu vokálnu interpretáciu hitov Erica Claptona Tears in heawen a českého hitu Iveta šla do světa.

Niekoľko duetov si Vondráčková zaspievala s operným spevákom Mirom Dvorským, aby sa neskôr jeho sólová operná ária hlboko vpísala do duší prítomných hostí.

Dvojhodinovú šou, počas ktorej Vondráčková vystriedala tri kostýmy, dostala niekoľko kytíc od detského publika, či dokonca zahrala na bongách, ukončil známy song Sladké mámení. "Teraz vás už naozaj nič nečaká, jedine, že by...," názov jediného prídavku a poslednej skladby večera Dlouhá noc však už publikum dopovedalo za ňu. Upozornenie: Obrazová redakcia TASR vydáva k správe fotomateriál.