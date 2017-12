Filmový hrdina sa vracia s mečom v ruke

9. dec 2003 o 22:30 ANDREA PUKOVÁ

Tom Cruise vo filme Posledný samuraj. FOTO - REUTERS





Meč je symbol odvahy, symbol boja tvárou v tvár, mužnosti par excelence, v ktorej ochota obetovať vlastný život vyvažuje nemilosrdnosť úderu. V časoch svojej slávnej minulosti Hollywood zmenil meč na revolver, preniesol jeho význam na ústie hlavne. A skutočne sa mu to podarilo: v roku 1960 vznikol legendárny film Sedem statočných, ako remake Siedmich samurajov, podľa starej japonskej legendy. Sedem statočných je jeden zo zriedkavých príkladov v dejinách filmu, keď sa remake preslávi ešte väčšmi než slávna predloha.

Dnes postupuje Hollywood presne opačne: vracia streľbu späť na boj mečom. Film Posledný samuraj s Tomom Cruisom je najčerstvejšou superúspešnou novinkou v amerických kinách. V slovenskej kinodistribúcii bude 19. februára.

Posledný samuraj je americký dôstojník, veterán občianskej vojny, strelec, ktorý sa preúča na meče. Vyšlú ho do Japonska, aby pomáhal modernizovať a cvičiť japonskú armádu, no z učiteľa sa stane žiak. Prenasledujú ho spomienky na Indiánov, ktorých vo vojne masakrovali americké guľky. V jednej z úvodných scén, ktorá sa ponúka aj ako upútavka na film, rozpráva Japoncom o svojich hrdinských činoch v boji s Indiánom. Odrazu namieri zbraň proti publiku, do kamery. Aj diváci v kine sedia pred namierenou hlavňou. Naraz je jasné, že zastreliť človeka nie je vec odvahy, ale zbabelosti.

A Tom Cruise sa začne učiť narábať s ťažkým stredovekým mečom, až kým s ním nemáva celkom profesionálne. „Čo zmôže strelec so svojou zbraňou, keď mu dôjde munícia? Môže ju už len držať pred sebou v obrannom reflexe. Ale ani to mu nepomôže, Tom Cruise mu ju rozotne jedným úderom meča napoly. A nakoniec so vztýčeným mečom a vztýčenou hlavou cvála do ohňa guliek," napísali nemecké noviny Die Welt.

Meč sa vôbec stal tento rok hitom sezóny. Čepele sa lesknú v Pirátoch Karibiku, v Pánovi prsteňov, aj v Kill Billovi. Diváci sa mohli toho veľa dozvedieť o rituáloch krytia a bodania. Bez ohľadu na to, v akej dobe sa príbeh odohráva, streľba akoby vychádzala z módy. Vo filme Matrix Reloaded Laurence Fishburne vo veľkej naháňačke na diaľnici rozpolí rútiace sa auto obrovským mečom. Začalo sa to už pred niekoľkými rokmi boomom fantasy žánru - Highlander bol úspešným mýtom o zázračnom meči.

„V Munsteri vznikla firma, ktorá podľa filmových vzorov ponúka meče: meče na upírov podľa filmu Blade, laserové meče Jediov podľa Hviezdnych vojen," píše nemecký týždenník Der Spiegel.

„Móda ostrej čepele paradoxná, alebo aj logická v časoch, keď v televízii vidíme vojny celkom iného typu. Vojna sa vedie raketovými útokmi a autobombami, dennodenne vidieť v správach stopy boja, ktorý je všetko iné, než vedený tvárou v tvár." Bodnutie do hrude sa tak stalo romantickým ideálom férového zápasu.