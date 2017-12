Na Divadelnom trojboji sa dá najmä vyblázniť

BRATISLAVA - Divadelný ústav v Bratislave a Slovenské komorné divadlo v Martine vyhlásili už štvrtý ročník súťaže pôvodných divadelných hier Dráma. Tento rok vybrali víťazné texty z devätnástich prihlásených, ktoré nemohli byť do vyhlásenia výsledkov ...

9. dec 2003 o 22:30 ZUZANA KOMÁROVÁ

BRATISLAVA - Divadelný ústav v Bratislave a Slovenské komorné divadlo v Martine vyhlásili už štvrtý ročník súťaže pôvodných divadelných hier Dráma. Tento rok vybrali víťazné texty z devätnástich prihlásených, ktoré nemohli byť do vyhlásenia výsledkov nikde publikované, inscenované či inou formou prezentované. Najlepšie texty, ktoré určila odborná porota zložená z dramaturgov Zory Jaurovej, Petra Kováča, Jána Šimka, režiséra Romana Poláka, divadelného kritika Gézu Hizsnyana, riaditeľky Divadelného ústavu Silvie Hroncovej na čele s predsedníčkou a dramaturgičkou Slovenského národného divadla Darinou Abrahámovou, dnes a zajtra odznejú v rámci scénického čítania s názvom Divdelný trojboj v bratislavskom Štúdiu 12.

Divadelný trojboj je tvorivé stretnutie konfrontujúce režisérov, hercov a dramatikov. Režisér Marián Amsler sa ho zúčastnil už minulý rok v Martine. Teraz režíruje Slávku Halčákovú, Csongora Kassaia a Ľuboša Kostelného pre text Evy Maliti-Fraňovej Panna z jaskyne: „V porovnaní s réžiou divadelného predstavenia je pri scénickom čítaní technický problém. Nemôžete mať veľké nároky na scénickú úpravu, ale môžete sa vyblázniť v detailoch textu, ako je intonácia."

Úspešný predstaviteľ Zazy z Klietky bláznov, Csongor Kassai, už skúsenosť so scénickým čítaním má: „Raz som čítal v Poľskom inštitúte a viem, že je to hlavne o technike. Myslím si, že som natoľko profesionálny, aby som s tým už nemal problém. Je to do istej miery improvizácia, lebo so Slávkou a Ľubom sa predtým stretneme iba raz. Ešte som s nimi nikdy predtým nepracoval, uvidíme, ako to pôjde."