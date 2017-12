Jarjabek žiada na dostavbu národného divadla 560 mil. Sk

BRATISLAVA 10. decembra (SITA) - Pozmeňovacie návrhy na navýšenie rozpočtu ministerstva kultúry a Slovenského rozhlasu predložil v rozprave k návrhu štátneho rozpočtu Dušan Jarjabek z ĽS-HZDS. Predkladám ...

10. dec 2003 o 19:16 SITA

BRATISLAVA 10. decembra (SITA) - Pozmeňovacie návrhy na navýšenie rozpočtu ministerstva kultúry a Slovenského rozhlasu predložil v rozprave k návrhu štátneho rozpočtu Dušan Jarjabek z ĽS-HZDS. Predkladám ich aj s vedomím, že nebudú akceptované, konštatoval Jarjabek. Pre ministerstvo kultúry chce Jarjabek získať vyše 600 mil. Sk. Tie by mali byť použité prevažne na dostavbu národného divadla, a to vo výške 560 mil. Sk. Zvyšné prostriedky navrhuje použiť na rekonštrukciu budovy bratislavskej Reduty a bansko-bystrickej Štátnej opery. Okrem toho požiadal aj zvýšiť bežný transfer pre Slovenský rozhlas na 97,5 mi. Sk.

Časť výťažkov z lotérií určených pre rezort zdravotníctva navrhla poslankyňa Mária Demeterová (KDH) účelovo viazať pre hospicovú starostlivosť. Malo by ísť o sumu 20 mil. Sk. Tento svoj návrh k predloženému rozpočtu Demeterová odôvodnila tým, že hospicová starostlivosť na Slovensku je iba v začiatkoch a treba jej venovať mimoriadnu pozornosť. V tohtoročnom rozpočte sú prostriedky na hospicovú starostlivosť účelovo viazané.

Nezávislý poslanec Branislav Opaterný navrhol znížiť rozpočet Slovenskej informačnej služby o 200 mil. Sk. Polovica z týchto prostriedkov by mala ísť na boj s organizovaným zločinom a na ochranu verejného poriadku. Na projekt ministerstva kultúry Obnovme si svoj dom chce presunúť 50 mil. Sk. Rovnakú sumu by malo dostať navyše aj ministerstvo školstva na výstavbu telocviční v obciach. Z rezervy vlády chce tiež zobrať 200 mil. Sk, z čoho by mala ísť polovica na výstavbu rýchlostnej komunikácie Košice-Miskolc. Na výstavbu tejto cesty by mala byť podľa neho presunutá aj časť prostriedkov z rozpočtu Sociálnej poisťovne v sume 359 mil. Sk.

Presunúť 4 mil. Sk z rezervy rozpočtu určenej na mzdy a platy pre kanceláriu ombudsmana navrhol Lászlo Nagy (SMK). Poslanec KSS Mikuláš Juščík žiada okrem iného zobrať z rezortu zahraničia 300 mil. Sk určených na obnovu Iraku a presunúť ich do kapitoly ministerstva životného prostredia. Použité by mali byť na riešenie problémov pitnej vody. "Irak nech obnovujú tí, čo ho zničili a my sa postarajme o svojich ľudí,“ odôvodnil svoj návrh Juščík.

Podpredseda parlamentu Viliam Veteška prerušil rokovanie v stredu o 19:00. V rozprave by malo vo štvrtok vystúpiť ešte päť písomne prihlásených poslancov.

