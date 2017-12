Peter Jackson chce nakrútiť aj Hobita

11. dec 2003 o 0:00

BERLÍN - Novozélandský režisér Peter Jackson, ktorý sa preslávil Pánom Prsteňov, by teraz rád sfilmoval tiež Tolkienovu knihu Hobit. Jej dej Pánovi prsteňov predchádza. Jackson to povedal v Berlíne práve pri európskej premiére Pána Prsteňov, ktorá má podtitulok Návrat kráľa. (V slovenských kinách bude od 16. januára.) Povedal tiež, že by pri filmovaní chcel využiť rovnaké prostredie a hercov, s ktorými doteraz spolupracoval. O nakrútení Hobita uvažuje, aj keď je teraz zo sedemročného nakrúcania tolkienovskej ságy unavený a vyčerpaný. „Som rád, že už ma budúci rok nečaká štvrtý diel." (reuters)