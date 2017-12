Vyhlásenie OTO 2003 bude v TV JOJ

BRATISLAVA 11. decembra (SITA) - Slávnostný galaprogram - vyhodnotenie diváckej ankety osobnosť televíznej obrazovky - OTO 2003, odvysiela v posledný januárový deň TV JOJ. Ako dnes na tlačovej besede ...

11. dec 2003 o 14:02 SITA

BRATISLAVA 11. decembra (SITA) - Slávnostný galaprogram - vyhodnotenie diváckej ankety osobnosť televíznej obrazovky - OTO 2003, odvysiela v posledný januárový deň TV JOJ. Ako dnes na tlačovej besede informovala riaditeľka agentúry APPA Jana Prágerová, ktorá je spoluorganizátorom ankety, oproti uplynulým ročníkom nastalo niekoľko zmien. Víťazi ankiet dostanú novú sošku - od akademického výtvarníka Pavla Hlôšku. Medzi kategóriami sa už neobjavia hlásatelia, pretože jediná STV, ktorá ich ešte pred rokom mala, všetkých prepustila. Pribudla však nová odborná kategória, kde pracovníci vydavateľstva Euroskop Ringier vyhodnotia najväčší televízny počin. Vyhodnotenie ankety bude moderovať herec Maroš Kramár a v programe vystúpi speváčka Misha, Lenka Filipová, skupiny Vidiek a No Name a organizátori sľubujú aj prekvapenie.

Tohtoročný OTO bude pravdepodobne bez TV Markíza a TA3. V stanovisku TV Markíza sa uvádza, že vysielanie OTO na TV JOJ považuje Markíza za porušenie pravidiel spolupráce a OTO stratil poslanie byť anketou všetkých televízii. "Vo chvíli, keď sa vysielateľom podujatia stala komerčná súkromná televízna stanica, anketa stratila svoju váhu a opodstatnenosť," uvádza sa v stanovisku Markízy. TA3 sa na ankete nechce zúčastniť z toho dôvodu, že ich spravodajstvo "je o tímovej práci".

Ako dnes na tlačovej besede uviedol generálny riaditeľ TV JOJ Milan Kňažko, anketa je pre všetkých a o všetkých. Keď STV odmietla spoluprácu s agentúrou APPA, agentúra sa obrátila na TV JOJ, vysvetlila J. Prágerová. Ako dodala, diváci budú môcť dať svoj hlas osobnostiam zo všetkých slovenských televízii. Podľa nej, január je ešte ďaleko a s TV Markíza o účasti v ankete chce ešte rokovať. Prágerová tvrdí, že piaty ročník ankety by mohol byť na obrazovkách TV Markíza, takže by sa vystriedali vo vysielaní galaprogramu všetky televízie. "Bolo by najlogickejšie, keby OTO vysielala STV, ale keďže to nejde, ponuku sme prijali. Keby ju však vysielala TV Markíza, v žiadnom prípade by som osobnostiam z JOJky nezakazoval, aby na vyhlásenie išli," vyhlásil M. Kňažko.