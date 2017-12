Kidmanová už nikdy nebude hrať s Tomom Cruisom

12. dec 2003 o 15:10 TASR

Londýn 12. decembra (TASR) - Nicole Kidmanová prisahala, že už nikdy nebude hrať vo filme s Tomom Cruisom, a to vraj dávno predtým, než sa rozpadlo ich manželstvo.

Austrálska herečka predtým hrala po boku svojho dnešného exmanžela v troch snímkach: najprv to bol film Dni hromu, po ktorom sa obaja zosobášili, potom sa objavila v snímke Navždy a ďaleko a nakoniec vo filme Stanleyho Kubricka Doširoka zatvorené oči.

Avšak po poslednom uvedenom filme, v ktorom si obaja zahrali nefunkčný manželský pár, Kidmanová vylúčila akúkoľvek ďalšiu spoluprácu so svojím vtedajším manželom, pretože začala mať obavy o posvätnosť ich manželského zväzku. Ten sa napokon rozpadol v roku 2001.

Režisér Anthony Minghella údajne ponúkol Cruisovi hlavnú úlohu v najnovšom vojnovom filme Cold Mountain (Chladná hora), kde hrá Nicole úlohu Ady Monroovej. Rolu vojaka Inmana však napokon obsadil Jude Law a Nicole vyhlásila, že ak by bol Tom prijal režisérovu ponuku, nikdy by nebola vzala rolu Ady.

"Už sme nechceli spolu robiť žiadny film," hovorí dnes opäť šťastná Nicole, ktorá po rozchode s Tomom našla novú lásku v náručí Lennyho Kravitza. "Na vzťahoch na filmovom plátne je niečo, čo nemôže fungovať. Určite by som do toho nešla znova, ak by som ešte niekedy mala skončiť vo vzťahu s hercom, pretože to za to nestojí. Posvätnosť manželstva treba chrániť."