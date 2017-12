Herečka Bibiana Ondrejková to má "už v suchu"

Bratislava 13. decembra (TASR) - Na Luciu sa rozhodla svoje životné "áno" vysloviť herečka a moderátorka Bibiana Ondrejková. Súčasného manžela Štefana ...

13. dec 2003 o 18:22 TASR

Bratislava 13. decembra (TASR) - Na Luciu sa rozhodla svoje životné "áno" vysloviť herečka a moderátorka Bibiana Ondrejková. Súčasného manžela Štefana Pogányho jej totiž vraj vyveštila vedma, a tak rozhodnutie o dni sobáša logicky padlo na "bosorácky deň".

Nevesta v šatách s dlhou vlečkou pred obradom v sobášnej sieni Zichyho paláca neskrývala nervozitu a okolostojacich "ženáčov" sa vypytovala, či aj oni boli v deň D taký nervózni. Počas obradu sa snúbenci celý čas nežne držali za ruky a na prvý pohľad zamilovaný ženích nevedel zo svojej krásnej nevesty spustiť oči. Tá neskrývala dojatie a vyhŕklo jej zopár sĺz.

Nastávajúca mamička sa rozhodla ponechať si svoje meno za slobodna, no deti manželov budú nosiť otcovo priezvisko. Na príchod bábätka sa Bibiana veľmi teší. "Napĺňa ma to obrovským šťastím," tvrdí. O ruku ju Štefan požiadal vraj veľmi romanticky. "Mal to už dlho naplánované. O ruku ma požiadal v jedno včasné ufučané ráno pri hrade Devín. Bolo to nádherné prekvapenie," spomína čerstvá nevesta, ktorej palce drží palce celá rodina. Rodičia sú vraj v siedmom nebi a z mamy bola hlavná svadobná organizátorka. So skúsenosťami prispeli aj rodičia 31-ročného Štefana, ktorí nedávno ženili najstaršieho syna. "Rozmýšľali sme, že sa zoberieme len za prítomnosti rodičov a najbližších známych. Chceme ale, aj keď to možno znie pateticky, aby bol tento deň oslavou našej lásky, a tak sme pozvali aj kamarátov. Dokopy nás bude vyše 100," krúti sa herečke hlava nad počtom hostí.

Medzi množstvom gratulantov nechýbali ani známe tváre ako módny návrhár Fero Mikloško, herečkini dabingoví kolegovia zo seriálu Priatelia Andrea Karnasová a Ivan Šandor, ktorý prišiel spolu s riaditeľkou divadla Nová scéna Wandou Hrycovou, hudobník Marián Greksa s manželkou, herečky Táňa Kulíšková, Zuzana Šebová, či Zdena Studenková, ktorá prišla aj s dcérou a pri gratulácii žartovala, aby jej na hostine odložili "rízek" a ona určite príde.