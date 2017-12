Blake Edwards sa predsa len dočká Oscara - čestného

13. dec 2003 o 19:24 TASR

Los Angeles 13. decembra (TASR) - Jednému z najúspešnejších režisérov filmových komédií všetkých čias Blakovi Edwardsovi (81), ktorého meno sa spája s dielami ako Ružový panter, Raňajky u Tiffanyho, či Victor/Victoria, udelia na budúci rok čestného Oscara americkej Akadémie filmových umení a vied za jeho celoživotný prínos svetovej kinematografii.

Rodák z Tulsy v americkom štáte Oklahoma má na konte bohatú filmografiu nielen ako režisér, ale aj ako scenárista a producent. Nezabudnuteľnými zostávajú jeho filmy o Ružovom panterovi s Petrom Sellersom v hlavnej úlohe nešikovného komisára Clouseaua, aj keď doteraz jedinú nomináciu na Oscara získal umelec za skvelý remake komédie Victor/Victoria (1982) s Julie Andrewsovou v hlavnej ženskej i mužskej úlohe.

Po režisérskom debute Bring Your Smile Along nakrútil Blake Edwars celý rad filmov, z ktorých treba vyzdvihnúť vojnový príbeh Operation Petticoat (1959) s Carym Grantom a Tonym Curtisom v hlavných úlohách, filmovú adaptáciu Capoteho Raňajok u Tiffanyho (1960) s Audrey Hepburnovou, drámu Days of Wine and Roses (1962) s Jackom Lemmonom, muzikál The Great Race (1965) s hviezdnym obsadením (Lemmon, Curtis, Natalie Woodová) alebo vojnovú komédiu What Did You Do in the War, Daddy? (1966) s Jamesom Coburnom v hlavnej úlohe.

Práve tieto diela pripomenul aj prezident americkej filmovej akadémie Frank Pierson, mimochodom Edwardsov profesijný kolega, keď hovoril o oceňovanom ako o "filmárovi mimoriadnych kvalít".

Blake Edwards nakrútil však aj v uplynulých desaťročiach filmy, ktoré mali divácky ohlas, a to aj na Slovensku, napríklad Schôdzku naslepo (Blind Date, 1987) s Kim Basingerovou a Bruceom Willisom v hlavných úlohách.

