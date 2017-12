Lucka Vodráčková mala "tetovanie" za tri minúty

Bratislava 14. decembra (TASR) - Bleskovú "kerku" na rameno namiesto pestrých príčeskov si v sobotu z časových dôvodov zaobstarala česká speváčka Lucie ...

14. dec 2003 o 12:46 TASR

Bratislava 14. decembra (TASR) - Bleskovú "kerku" na rameno namiesto pestrých príčeskov si v sobotu z časových dôvodov zaobstarala česká speváčka Lucie Vondráčková pre svoje vystúpenie na benefičnom koncerte Úsmev ako dar v Bratislave.

"Bol to momentálny nápad, aby som Luckinu vizáž oživila. Inokedy jej dávam rôzne farebné príčesky, dnes by som však nestíhala dať jej ich dolu," prezradila umelecká maskérka a vizážistka Alena Schulczová, ktorá pôvabnej speváčke namiesto pestrého účesu improvizovane vyčarovala ornamenty na rameno. Lucka sa totiž hneď po odspievaní svojej pesničky ponáhľala na vlak do Prahy, a takto sa nemusela zdržiavať s premenou svojho javiskového výzoru na civilný. Na nedostatok práce sa speváčka a herečka momentálne nemôže sťažovať - práve vydala nový album Mayday, v pražskom divadle Ta Fantastika exceluje v novom muzikáli Excalibur po boku Lucie Bílej a pred filmovou kamerou nakrúcala po boku talianskej hviezdy Franca Nera v novom erotickom thrilleri Post Coitum, ktorý produkuje Deana Horváthová.

UPOZORNENIE Obrazová redakcia TASR vydáva k správe fotomateriál.

aj som