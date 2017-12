Victoria vyvracia svoju povesť ľahkej ženy

Londýn 14. decembra (TASR) - Bývalá spajska Victoria Beckhamová obviňuje za svoj imidž úbohej ľahkej ženy britskú verejnosť. "Niekto má niečo proti mne.

14. dec 2003 o 15:30 TASR

Neviem, kto to je a prečo to robí, ale je to pravda," vyhlásila pre časopis I-D.

Podľa úspešnej tmavovlásky zlú povesť majú na svedomí zlomyseľní ľudia, ktorí nezniesli jej úspech ako obchodníčky. "V Británii musíte mať na pamäti, že dobrí obchodníci sú považovaní za dobrých obchodníkov a dobré obchodníčky za ľahké ženy," vysvetľuje. Poznamenáva, že verejnosť o skutočnej Victorii Beckhamovej nič nevie.

Aj napriek jej neochote tráviť viac času v Španielsku, kde sa jej slávny manžel presťahoval hneď potom, ako obliekol biely dres Realu Madrid, Victoria tvrdí, že si teraz rodina šťastne žije v takmer päť miliónovej vile.

"Toto je môj domov. Milujem tu tráviť svoj čas. Kto by to nemal rád? Mojou prioritou je rodina," dodáva speváčka a spisovateľka. "Keby mi David povedal, že chce ísť do Japonska a žiť tam a bolo by to naozaj to najlepšie pre jeho kariéru, išla by som. Toto vyjadruje, ako veľmi ho milujem."