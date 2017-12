DVD / hudba

nové DVD na trhu

15. dec 2003 o 16:00

Radiohead: 7 Television Commercials

EMI Records 2003

Sedem výsostne umeleckých videoklipov k starším skladbám populárnej britskej avant-rockovej skupiny vychádza na samostatnom DVD. Polhodinová dĺžka je síce vzhľadom na kapacitu média trocha luxus, ale vzhľadom na pestrosť, kvalitu vizuálneho spracovania a nižšiu cenu ide o povinný prírastok do zbierky všetkých fanúšikov rádiových hláv. Nechýba kúzelná animovaná verzia pesničky Paranoid Android od Magnusa Carlssona, pôsobivý čiernobiely klip Street Spirit Jonathana Glazera, ale i nezabudnuteľné video No Surprises, ktorého režisér Grant Gee donútil lídra skupiny Thoma Yorka spievať v nádobe plniacej sa vodou.

Red Hot Chilli Peppers: Live At Slane Castle

WEA International 2003

Legendárna štvorica z Kalifornie odohrala v auguste tohto roka vydarený megakoncert v úchvatných prírodných exteriéroch pri zámku Slane v Írsku. Osemnásť z najväčších hitov Red Hot Chilli Peppers, ktoré zazneli počas večera, sa ocitlo na inovatívne spracovanom DVD. Záznam si môžete si vychutnať v obrazovom formáte Anamorphic Widescreen a vybrať si tri druhy zvuku (Dolby Digital 2.0 Stereo, Dolby Digital 5.1 alebo DTS Surround Sound). Najsilnejšie momenty koncertu sú spracované pomocou digitálnych efektov á la Matrix, doma si môžete v pokoji vychutnať aj animované sekvencie, ktoré sa projektovali na plátne za chrbtami skupiny.

Moby 18: DVD + B Sides

Mute records 2003

Moby je jednou z najbizarnejších postáv na scéne elektronickej hudby. Niet preto divu, že na svoje DVD okrem dlhého záznamu z letného koncertu na festivale v Glastonbury pridal aj tristo fotografií a sekciu plnú náhodných záberov z vlastného archívu okomentovaných heslom „dajte idiotovi do rúk videokameru" a strelených paródií na televízne reklamy. Keď si k tomu prirátate hodinový megamix jeho obľúbených skladieb, množstvo doteraz nepoužitých pesničiek a samostatné audio CD s trinástimi B-stranami singlov, dostanete úctyhodných päť hodín zaznamenaného materiálu. Sám Moby hovorí: „Je to veľmi ústretová a cituplná hudba."

Ecstasy of St. Theresa: Fastmoving/Slowthinking

Escape/EMI 2003

Posledný album jednej z najosobitejších českých skupín Ecstasy of St. Theresa Slowthinking, ktorý vyšiel vlani, zabodoval na plnej čiare. Získal dve ceny Akadémie českej populárnej hudby Anděl (najlepší album v oblasti tanečnej hudby a Kateřina Winterová sa stala speváčkou roka) a pod krídlami značky Labels bol vydaný v Anglicku. Niet preto divu, že skupina vedená dlhé roky Janom Muchowom dostala šancu vydať album aj na DVD nosiči. Nájdete tu dvadsať videoklipov, nechýbajú najväčšie hitovky ako Im (Not) Really Optimistic a Happy R, štrnásť remixových skladieb, rozhovory, ale i videozáznamy nasnímané počas živého internetového koncertu. (her)