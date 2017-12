Herci divadla Astorka sa stretávajú v bankovom trezore

Bratislava 15. decembra (TASR) - Herci bratislavského divadla Astorka Korzo ď90 trávia okrem javiska veľa času aj v ozajstnom bankovom trezore!

15. dec 2003 o 9:02 TASR

Za meter hrubými múrmi však nepočítajú peniaze a zlaté tehly, ale ako praví príslušníci svojho povolania čítajú a skúšajú nové hry, vrátane práve premiérovaných Milovníkov.

Bývalý bankový trezor dostala Astorka do vienka spolu s novými priestormi na bratislavskom Námestí Slovenského národného povstania, kde sídli aj ministerstvo kultúry. Pred polstoročím tu však pôsobila známa Tatrabanka.

"Chceli sme sa v novom divadle udomácniť, keďže po našej starej Astorke, na ktorú sme boli veľmi zvyknutí, to bol skok. Trezor bol voľný a pekný priestor, takže sme si v ňom napokon urobili taký domáci divadelný kútik. Máme tu kulisy z dvoch hier a je to náš klub kde čítame knihy, nové hry, alebo skúšame novú inscenácia," hovorí riaditeľ Astorky Vlado Černý, ktorý si trezorový klub veľmi pochvaľuje. Keď sa totiž zvonku zatvoria meter hrubé oceľové dvere, už nikto zo skúšky nemôže odísť. "Sme tu od desiatej ráno, o druhej vrátnik otvorí trezor a ideme do ulíc," vysvetľuje Černý. Trezor tak má zatiaľ iba jedinú chybu - je prázdny.

"Pravdaže by som vedel, čo s tým spraviť, keby tu niečo zostalo, ale zostávam optimistický a verím, že sa finančná situácia v kultúre raz zlepší. A keď sa tak stane, máme aspoň voľný trezor..." uzavrel riaditeľ Astorky.