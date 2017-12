Americký filmový inštitút zverejnil zoznam desiatky najlepších filmov roka 2003

15. dec 2003 o 18:00 TASR

Los Angeles 15. decembra (TASR) - Americký filmový inštitút (AFI) zverejnil v noci na dnes zoznam desiatich najlepších filmov roka, ktorý je akýmsi "ukazovateľom" pre nadchádzajúci výber kandidátov na prestížnych Oscarov.

Filmy na zozname nie sú uvedené v rebríčku, ale v abecednom poradí nasledovne:

American Splendor (réžia: Shari Springer Bergman, Robert Pulcini) Hľadá sa Nemo (Finding Nemo) (réžia: Andrew Stanton) The Human Stain (réžia: Lars von Trier) In America (réžia: Jim Sheridan) Posledný samuraj (The Last Samurai) (réžia: Edward Zwick) Pán prsteňov-Návrat kráľa (réžia: Peter Jackson) (Lord of the Rings: The Return of the King) Lost in Translation (réžia: Sofia Coppola) Kapitán a prvý dôstojník: Na opačnom konci sveta (réžia Peter Weir) (Master and Commander: The Far Side of the World) Monster (réžia: Patty Jankins) Tajomná rieka (Mystic River) (réžia: Clint Eastwood)

