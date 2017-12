Alain Delon opäť pred kamerou

15. dec 2003 o 9:23 TASR

Paríž 15. decembra (TASR) - Francúzsky herec Alain Delon nemôže zabudnúť na film. Aj napriek tomu, že sa už chcel rozlúčiť s filmovým plátnom, v lete sa opäť postavil pred kameru.

Šesťdesiatosemročný herec si dokonca zahral po boku svojej dcéry Anouchky a známej talianskej filmovej hviezdy Ornelly Mutiovej vo filme Le Lion (Lev), ktorého dej je situovaný na farmu pri juhoafrickom Johannesburgu.

Delon sa v snímke objavuje v úlohe rančera zamilovaného do prírody, zatiaľ čo jeho manželka (Mutiová) ho núti vrátiť sa do Francúzska. Jeho filmová aj skutočná dcéra by zase chcela ostať na farme, pretože si vytvorila pekný vzťah k levovi s menom King (Kráľ).

Natáčanie skončili v auguste, pričom režisérsku taktovku mal v rukách José Pinheiro.