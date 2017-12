DJ Otzi sa zranil pri autonehode

BRATISLAVA 16. decembra (SITA) - DJ Otziho previezli do nemocnice potom, ako sa zranil pri autonehode, ktorá sa stala blízko jeho domu v Innsbrucku. Spevák nedokázal zabrzdiť na zľadovatenej ceste a narazil do auta pred ním. 32-ročný Otzi, vlastným menom

16. dec 2003 o 16:27 NULL

BRATISLAVA 16. decembra (SITA) - DJ Otziho previezli do nemocnice potom, ako sa zranil pri autonehode, ktorá sa stala blízko jeho domu v Innsbrucku. Spevák nedokázal zabrzdiť na zľadovatenej ceste a narazil do auta pred ním. 32-ročný Otzi, vlastným menom Gerry Friedle je teraz v nemocnici so zraneniami krčnej chrbtice. Dvaja jeho spolujazdci a šofér druhého auta sú taktiež hospitalizovaní.