Zuzana Fialová je prvou držiteľkou ocenenia Talent roka

16. dec 2003 o 21:01 TASR

Bratislava 16. decembra (TASR) - Členka Činohry Slovenského národného divadla Zuzana Fialová sa dnes stala prvou nositeľkou výročnej ceny Talent 2003, ktorú na podporu mladých slovenských hercov založila Nadácia Liberálna spoločnosť.

Ako konštatoval člen správnej rady nadácie Milan Kňažko, túto cenu chápu nielen ako akt uznania pre mladých umelcov, ale aj ako motiváciu do ich ďalšej práce, keďže je spojená s finančnou dotáciou vo výške 250-tisíc Sk. Liberálna spoločnosť chce podľa jeho slov udeľovať túto cenu každý rok.

"Každý herec je človek veľmi neistý. Závisíme od ľudí, ktorí sa na nás pozerajú, a akákoľvek pochvala, cena, poďakovanie, hocijaká forma ohodnotenia našej práce znamená pre nás veľmi veľa," vyznala sa čerstvo ocenená Zuzana Fialová, ktorá na doskách prvej divadelnej scény hrá už vyše desať rokov, keď ako 18-ročná debutovala v známej Shakespearovej tragédii Rómeo a Júlia.

"Vždy lepšie po desiatich rokoch práce, ako nikdy. Táto cena predtým neexistovala a keďže sa udeľuje hercom do 30 rokov, tak tesne, ale predsa som ju ešte stihla na poslednú chvíľu. Obrovsky si to vážim. Okrem iného je to jedna z najväčších finančných cien, aké na Slovensku sú a určite akémukoľvek hercovi, nielen mladému, poskočí srdce, keď sa dozvie, že takúto cenu dostal. Je to veľká vec," dodala Fialová.

"Talent je len do 30 rokov, nad 30 rokov to už považujem za majstrovstvo," poznamenal v tejto súvislosti herec a riaditeľ televízie JOJ Milan Kňažko, ktorého promptne doplnil herec a riaditeľ Činohry SND Juraj Slezáček: "A nad 50 rokov je to katastrofa."

Čerstvo ocenenej mladej kolegyni prišli do priestorov Divadla Pavla Országha Hviezdoslava zablahoželať nielen jej kolegovia -rovesníci, ale aj herci staršej generácie, ktorí ešte zažili časy plného pracovného vyťaženia nielen v divadle, ale aj v televízii, vo filme a v rozhlase.

Zuzana Fialová však patrí k tým mladým hercom, ktorých pozná aj široká verejnosť. Účinkovala vo viacerých televíznych inscenáciách, v seriáli Zborovňa, vo filmoch Vadí nevadí či Babie leto a na televíznej obrazovke sa objavovala aj v satirickom programe Sedem s.r.o.

Na javisku DPOH ju diváci momentálne môžu vidieť v hrách Konečne slobodní!, Veľké šťastie, Tančiareň, Desať malých černoškov, Portugália, Don Juan. Účinkuje tiež v známom pražskom Činoherním klube v predstavení Mizantrop.