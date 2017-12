Ben Affleck si želá normálnu priateľku

17. dec 2003 o 9:15 TASR

Hamburg 17. decembra (TASR) - Hollywoodsky herec Ben Affleck si želá normálnu priateľku a má dosť vzruchu okolo jeho vzťahu s latino speváčkou Jennifer Lopezovou.

"Mať normálnu priateľku by bolo veľmi pekné. Možno budem musieť cestovať až do Austrálie, aby som tam takú partnerku našiel," povedal herec a priznal, že neverí, že v blízkej budúcnosti sa uskutoční jeho svadba s Lopezovou, ktorá v septembri stroskotala. "V súčasnosti zápasím s inými problémami," povedal Affleck pre hamburský magazín Gala.

Svoj vzťah k Lopezovej a najmä tohtoročné obdobie bolo pre neho čiastočnou katastrofou. "Nevyšla nám svadba, náš film Gigli bol prepadákom a moja kariéra zostala na bode mrazu," posťažovala si hviezda. Affleck pritom hľadá vinu v sebe samom.

Herec sa len prednedávnom posťažoval na sexuálny život s Lopezovou. Podľa Affleckových slov by boli ľudia šokovaní, keby poznali detaily z ich intímneho života a vedeli, čo sa skutočne odohráva v posteli medzi ním a Jennifer.

"Keby ste poznali môj terajší sexuálny život, k smrti by ste sa unudili!" povedal 31-ročný herec pre britský bulvárny denník The Sun. "Celé to trvá tak desať minút a je to už len zabehaná rutina. Je to len ďalšia šablóna. Nezažijem pri tom žiadnu zábavu."