Radošinské veľké Vianoce

Tohtoročné Radošinské Vianoce sa niesli v znamení osláv štyridsaťročného jubilea divadla a trvali tri dni. Oslavy usporiadali Radošinci na svojej domovskej scéne v Radošine. Otvoril ich kabaretný večer spojený s krstom troch noviniek. Stanislav Štepka ..

17. dec 2003 o 12:30 ZUZANA KOMÁROVÁ, Radošina

Monika Hilmerová vo Vianociach.





FOTO - TASR





Tohtoročné Radošinské Vianoce sa niesli v znamení osláv štyridsaťročného jubilea divadla a trvali tri dni. Oslavy usporiadali Radošinci na svojej domovskej scéne v Radošine. Otvoril ich kabaretný večer spojený s krstom troch noviniek. Stanislav Štepka krsty neuznáva, takže namiesto krstných rodičov pozval výpravcov.

Kniha Stanislava Štepku Kronika komika okrem bohatej divadelnej histórie obsahuje aj päť prvých hier. Nové cédečko zas obsahuje Hostinec Grand, ktorý už diváci v repertoári nenájdu, a poslednou novinkou je dévedéčko s dokumentárnym filmom, ktorý režíroval Štepkov syn Juraj: „Mať v rodine komika je niekedy omnoho smutnejšie ako žiadneho nemať. Radošinské naivné divadlo pre mňa znamená dve veci - zodpovednosť a výzvu. Výzvou je pre mňa byť lepší alebo aspoň taký dobrý, ako bol otec."

Vo filme sa prelínajú výpovede divadelných osobností s ukážkami z predstavení. Juraj ich obohatil o nezverejnené zábery a fotografie. Vyznania o vzťahu k Radošinskému naivnému divadlu si pre dokument mladšieho Štepku pripravil Milan Lasica, Ján Melkovič, Darina Abrahámová či Jiří Suchý. Hodinový zostrih odvysiela na Silvestra Slovenská televízia. A reláciu Vianočná pošta uvidia na Štedrý večer diváci televízie Markíza. „Bude to výber pesničiek zo štyridsaťročného Radošinského naivného divadla. Také hity v javiskovo-klipovom vydaní, ktoré sme v rámci možností, ale o to úprimnejšie, mohli vyrobiť na našom javisku," povedal Stanislav Štepka. Čo práve on zaprial divadlu k narodeninám? „Dovidenia o štyridsať rokov!"