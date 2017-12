BRATISLAVA 17. decembra (SITA) - Amerického herca Bena Stillera uhryzla fretka. Počas nakrúcania záverečnej scény nového filmu Along Came Polly s Jennifer Anistonovou má Ben na rukách toto lasicovité ...

17. dec 2003 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 17. decembra (SITA) - Amerického herca Bena Stillera uhryzla fretka. Počas nakrúcania záverečnej scény nového filmu Along Came Polly s Jennifer Anistonovou má Ben na rukách toto lasicovité zvieratko. Fretka sa odrazu vyplašila a zahryzla sa hercovi do brady. Benovi museli pichnúť injekciu proti besnote. ,,Fretky majú veľmi ostré zuby, sú ako potkany. Bol to hrozný pocit, keď mi visela na brade a nechcela sa pustiť," dodal Ben.