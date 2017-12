Mary J. Bligeová sa vydala za nahrávacieho producenta

17. dec 2003 o 18:30 TASR

New York 17. decembra (TASR) - Americká speváčka Mary J. Bligeová sa vydala za nahrávacieho producenta Kendu Isaacsa. Podľa časopisu People si svoje áno povedali 7. decembra v meste Bergen v štáte New Jersey, kde nevesta býva.

"On ma dopĺňa v tom, v čom som ja slabá," povedala 32-ročná speváčka o svojom manželovi, ktorý má podľa nej analytický mozog, kým ona kreatívny. "Modlíme sa spolu, čítame spolu bibliu. Nikdy som nevidela človeka, ktorý by tak miloval Boha ako on. Miluje svoju rodinu a vie ma aj rozosmiať."

Mary J. Bligeová si získala kritiku aj poslucháčov albumom What's the 411? z roku 1992 - zmesou hip-hopových rytmov a R&B melódií. Jej najnovší album má názov Love & Life.

