Žbirka ľutuje, že Gombitová s ním nezažila vypredanú Lucernu

Praha 17. decembra (TASR) - Vo vypredanom pražskom paláci Lucerna ukončil v utorok večer Miroslav Žbirka svoje dvojmesačné české koncertné turné k platni ...

17. dec 2003 o 17:51 TASR

Praha 17. decembra (TASR) - Vo vypredanom pražskom paláci Lucerna ukončil v utorok večer Miroslav Žbirka svoje dvojmesačné české koncertné turné k platni The best of 93-03. Pre tisícky natlačených divákov mal Meky Žbirka pôvodne dve prekvapenia. Jedno z nich ale nevyšlo: Marika Gombitová, už roky pripútaná na invalidný vozík, doslova na poslednú chvíľu svoju účasť odriekla.

"Samozrejme, že je mi to ľúto, ale všetci vieme ako to s Marikou je, aké veľmi ťažké je ju inšpirovať k niečomu. Navyše jej zdravotný stav je veľmi kolísavý, k tomu prišlo toto počasie, to všetkých vystrašilo, samé kalamity... Takže napokon som pre to mal pochopenie, že Marika nedorazila," uviedol Žbirka po koncerte exkluzívne pre TASR.

Žbirka sa ale aj napriek absencii jedného z prekvapení koncertu nevzdáva. "Ja sa neprestanem snažiť o to, aby Marika jedného dňa dorazila, aby prelomila ten taký bludný kruh, alebo ako to nazvať, a aby natočila nové piesne a aby aktívne ďalej pracovala, pretože má na to a je to škoda. Ja sa o to neprestanem snažiť," dodal.

Návštevníci Lucerny si museli vystačiť iba s jediným prekvapením. Jednu zo skladieb koncertu zahral na bicích iba deväťročný chlapec v rifľovej bunde a čiernych okuliaroch. Žbirka ho hrdo predstavil - bol to jeho syn David. Ešte väčšiu radosť mal otec zo spontánneho potlesku publika po synom bezchybne zvládnutej skladbe.

"To bola skutočne taká improvizácia, to sme narýchlo dohodli na skúške. Chceli sme dať divákom niečo, čo neočakávali, tak David sa na to podujal. Zahral to, bol som celý prekvapený. Je to zážitok na celý život," žiaril pyšný otec.

A aké pocity koncert v Lucerne u Mekyho Žbirku zanechal? "Keď sa už končí rok, už sa pomaly navodzuje vianočná atmosféra, tak je veľmi príjemné prísť do takéhoto ďstánkuď, zahrať si, mať to plné a mať tú atmosféru, ktorú sme mali."

Upozornenie: TASR vydá k správe aj zvukový záznam

(spravodajca TASR Bohdan Kopčák) juh