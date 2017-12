Hudobný producent Lanois: Stále sa dá niekam stúpať

Emmylou Harrisová, Daniel Lanois a Willie Nelson.





Daniel Lanois. Album, čo nesie toto meno svetoznámeho producenta, vždy stojí za povšimnutie. Kanaďan, ktorý produkoval dnes už klasické nahrávky U2, Boba Dylana alebo Petra Gabriela, sa po desiatich rokoch opäť postavil k mikrofónu. Výsledkom je album Shine, ale aj jeho jesenné turné po kluboch, počas ktorého sa na radosť niektorých slovenských fanúšikov zastavil aj vo Viedni.

Ako by asi znel album The Joshua Tree od U2, keby mu Lanois v roku 1987 nebol dodal krásny panoramatický zvuk? Čo by asi robil bez neho Bob Dylan, ktorému Lanois pomohol vzkriesiť jeho stratené skladateľské schopnosti na prekrásnych atmosferických nahrávkach Oh Mercy (1989) a Time Out Of Mind (1997)?

Shine, na ktorom Lanois spolupracoval s Bonom z U2 alebo americkou country speváčkou Emmylou Harrisovovu, je iba jeho štvrtým sólovým albumom. „Je to fantastické, že sa moja hudba konečne dostala von," teší sa z nového albumu v rozhovore pre BBC producent, ktorého americký magazín The Rolling Stone nazval najvplyvnejším producentom osemdesiatych rokov.

Jeho album znie ako zhmotnený sen hudobného génia, napísali o Shine americké denníky. Moje štúdio je mojím laboratóriom, rád tvrdí 51-ročný hudobník, vynálezca nových zvukov, z ktorého prác však cítiť, že jednou nohou stojí v ľudovej hudbe. Producentský rukopis sa prejavuje na jeho pesničkách. Špinavé country, nadpozemské blues, citlivé aranžmány - jeho hudba znie, ako keby pochádzala zo sveta zázrakov.

„Melanchólia a hľadanie sú súčasťou mojej existencie. Prednedávnom som sa bavil The Edgeom z U2 a pýtal sa ho, či nie je unavený z neustáleho hľadania. Smiali sme sa. Vždy je priestor, kam môže hudba ísť, kam môže stúpať."

Lanois nikdy nebol klasickým producentom, čo sa snaží vybičovať skupiny k výkonom v štúdiu. Na mnohých nahrávkach sa podieľal aj ako aktívny hráč a skúsenosti zo spolupráce so slávnymi hudobníkmi využil pri svojich sólových albumoch. „Keď produkujem, som skôr hudobným režisérom, členom skupiny."

Francúzsky Kanaďan má za sebou dosť práce: albumy Willieho Nelsona, Emmylou Harrisovej, Marianne Faithfullovej, dievčenskej skupiny Luscious Jackson, pomáhal na soundtracku k filmu The Million Dollar Hotel, jeho producentským partnerom je svetoznámy hudobno-inžiniersky génius Brian Eno.

Dnes dáva prednosť svojej tvorbe, na budúci rok chce totiž nahrať ďalší album: „Keď sa ako tínedžer zaľúbite do rokenrolu, nemusíte čítať veľa kníh, aby ste napísali skvelé básne. Na staré kolená sa pokúšam byť beatovým básnikom."

