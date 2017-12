Costello a Krallová sa vzali a píšu piesne

19. dec 2003 o 12:30

Novomanželia. FOTO - REUTERS





Britský spevák a skladateľ Elvis Costello sa minulý týždeň oženil s džezovou hudobníčkou Dianou Krallovou. Časopis Rolling Stone včera oznámil, že pár skvelých hudobníkov napísal spolu pesničky na nový album Krallovej, ktorý by sa mal objaviť na jar budúceho roku.

Uznávaná speváčka sa donedávna venovala iba džezovým štandardom, teraz vôbec prvýkrát zverejní svoj sólový materiál. Je viac ako isté, že hybnou silou v pozadí je práve Costello. Krallovej novinka The Girl in the Other Room bude obsahovať aj „prerábky" známych pesničiek Toma Waitsa, Joni Mitchellovej alebo Moseho Allisona, všetko Elvisových obľúbencov.

Tridsaťdeväťročná Krallová a o desať rokov starší Elvis sa vzali 6. septembra v Londýne, na pozemku Eltona Johna. Na súkromnej svadobnej párty sa zúčastnilo asi stopäťdesiat hostí vrátane bývalého člena The Beatles Paula McCartneyho. Nevesta - džezmenka sa vydávala prvý raz, ale britský rocker do tretice. Prednedávnom sa rozviedol po dlhom manželskom zväzku. Pár sa spoznal minulý rok na párty amerických Grammy.

Krallova je v súčasnosti jednou z najuznávanejších džezových interpretiek. Presadila sa roku 1996 s albumom All For You, za jej ďalšie nahrávky z prelomu tisícročia When I Look Into Your Eyes dostala ceny Grammy.

Elvis Costello, vlastným menom Declan MacManus, prerazil už koncom sedemdesiatych rokov ako nahnevaný rocker s imidžom bankového úradníka a albumami This Year's Model, Armed Forces a Get Happy. V posledných rokoch sa však viac venuje klasickej hudbe alebo výletom do džezu. Jeho posledným albumom je North z konca tohto roku, kolekcia tichých zaľúbených piesní, zasahujúcich do vážnej hudby. Tento rok sa Costello dostal do rokenrolovej siene slávy a získal prestížne ocenenie ASCAP pre skladateľov a autorov.

Podľa časopisu mal Costello tento rok vydať pokračovanie svojho rockového albumu When I Was Cruel, svadobné zvony pravdepodobne tento projekt odložili na neurčité obdobie. PETER BÁLIK