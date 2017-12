Jackson chce stráviť vianočné a novoročné sviatky vo Veľkej Británii

New York 19. decembra (TASR) - Americký spevák Michael Jackson, ktorý je v USA obvinený zo sexuálneho zneužívania maloletých, chce stráviť vianočné a ...

19. dec 2003 o 8:59 TASR

New York 19. decembra (TASR) - Americký spevák Michael Jackson, ktorý je v USA obvinený zo sexuálneho zneužívania maloletých, chce stráviť vianočné a novoročné sviatky vo Veľkej Británii.

Kráľ popu plánuje opustiť územie Spojených štátov v sobotu po oslave, ktorú organizuje na svojom kalifornskom ranči Neverland, oznámil dnes jeho agent Stuart Backerman.

"Michael pôjde do Veľkej Británie, aby si tam oddýchol a mohol stráviť Vianoce v inej atmosfére," dodal Backerman.

Dobre informované zdroje uviedli, že prokurátor Tom Sneddon, ktorý proti Jacksonovi vzniesol obvinenia, mu chce vrátiť pas zabavený minulý mesiac, aby mu umožnil vycestovať.

Backerman upresnil, že počas pobytu v Európe nie je naplánovaná žiadna profesionálna aktivita. V Británii sa najnovší Jacksonov album Number Ones drží na tretej priečke hitparády Top of the Pops stanice BBC.

Spevák by mal byť mimo územia Spojených štátov od 20. decembra do 6. januára. Na prvom predbežnom pojednávaní pred kalifornským súdom by sa mal zúčastniť 16. januára. Polícia ho 20. novembra zadržala a o niekoľko hodín prepustila na slobodu po zložení kaucie vo výške troch miliónov dolárov.