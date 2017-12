Cher sa vydesila posteľovej scény s mladým hereckým kolegom

19. dec 2003 o 16:00 TASR

New York 19. decembra (TASR) - Americká speváčka a herečka Cher sa vydesila, keď po prvý raz uvidela svojho mladého hereckého partnera Frankieho Muniza, s ktorým mala točiť komickú posteľovú scénu pre film Stuck On You.

"Odrazu tam predo mnou stojí ten malý chlapec, vyzlečie si košeľu, skočí do postele a začne hovoriť, aký je z tejto scény hotový," spomína Cher na prvé stretnutie s Munizom. Herec sa jej videl tak mladý, že sa pred točením scény pre istotu spýtala filmového štábu, či z toho nemôže mať problémy.

Film je najnovšou snímkou z dielne Farrelly Brothers - autorov komédií "Niečo na tej Mary je" a "Ja, moje druhé ja a Irena" - a Cher tam hrá samu seba. Vo filme je však chúlostivá scéna s mladým Munizom vraj oveľa kratšia, než pôvodne natočili.

V pôvodnej scéne Cher sedí na posteli s polonahým chlapcom a povie mu, aby radšej išiel spať, pretože ráno má skúšku. On sa však k nej pritúli a spýta sa: "Môžem ti aspoň pohladiť bradavky?" Režisér túto scénu vystrihol, pretože mal obavy, že by to bolo pre divákov "príliš veľké sústo".

Komédia Stuck On You je bláznivým príbehom o siamských dvojčatách, ktoré stvárňuje Matt Damon a Greg Kinnear, a do kín by sa mala dostať začiatkom januára 2004.