Michaelovi Jacksonovi hrozí väzenie

SANTA MARIA, LONDÝN - Amerického popového speváka Michaela Jacksona zo štvrtka na piatok oficiálne obvinili z opakovaného sexuálneho zneužívania neplnoletej osoby. Oznámili to svetové agentúry.

22. dec 2003 o 13:00

FOTO - ČTK





Samokorunovaný kráľ popu sa v čase od 7. februára do 10. marca údajne dopustil obscénnych aktov na chlapcovi mladšom než štrnásť rokov, trpiacom na rakovinu, ktorý bol identifikovaný všeobecným menom John Doe. Obvinenie obsahujú až deväť bodov, medzi ktorými je aj pasáž o tom, že spevák mal dať alkohol mladistvej osobe s cieľom dopustiť sa zločinu, uviedol prokurátor Tony Sneddon na tlačovej konferencii v Santa Marii. Spevákovi hrozí tri a až osem rokov väzenia. Maximálna hranica trestu je 24 rokov odňatia slobody.

Jackson vo štvrtok na súde nebol, jeho obhajca Mark Geragos trval na tom, že jeho klient je nevinný. „Proti týmto obvineniam bude bojovať každým kúskom svojej duše. Jackson je silný a je dostatočne vzdorovitý," uviedol Geragos na štvrtkovej tlačovke. „Obvinenia zo sexuálneho zneužívania detí sú založené na veľkej lži. Pravdu však ukážeme na súde," bránil sa naposledy spevák na svojej internetovej stránke.

Jackson by sa mal pred súd dostaviť najbližšie 16. januára a osobne si vypočuť obvinenia. Štyridsaťpäťročnú hviezdu zatkli 20. novembra na jeho ranči Neverland. Po zložení trojmiliónovej kaucie ho prepustili. V kontroverznom filmovom dokumente Living With Michael Jackson sa spevák verejne priznával, že spáva s maloletými chlapcami. Tvrdil však, že jeho priateľské vzťahy s deťmi nikdy nemali sexuálny charakter.

Včera vyhlásil, že vianočné sviatky a oslavy nového roku strávi vo Veľkej Británii. „Chce si oddýchnuť a načerpať nových síl," oznámil jeho hovorca. Do Európy by mal vycestovať už dnes, jeho príchod je však zahalený tajomstvom. Ani Jacksonovi ľudia v Británii nemajú o ceste bližšie informácie. „Nevieme o tom, že by mal prísť tento víkend," povedal BBC spevákov britský hovorca Peter Shackleton. Agentúry informovali, že prokurátor Sneddon mu chce vrátiť pas zabavený minulý mesiac, aby mu umožnil vycestovať. Podľa BBC však jeho cesta má mať obchodný charakter, jeho posledný album Number Ones sa drží v prvej trojke britskej hitparády. Domov sa musí vrátiť do 16. januára, keď si má vypočuť obvinenie.

Podľa denníka The New York Post sa Jackson údajne stal nedávno členom radikálnej organizácie Islamský národ a konvertoval na islam. Túto informáciu však spevákov hovorca ihneď poprel. Podľa novín ho do organizácie černošského vodcu Louisa Farrakhana zlákal jeho brat Jermaine, ktorý je jej členom od roku 1989. Ten vraj Jacksona presvedčil, že sa stal obeťou komplotu proti čiernym a že islamský národ ho ochráni. (peb)