Michael Jackson organizuje na svojom ranči Neverland veľkolepú oslavu

20. dec 2003 o 21:42 TASR



Letecký pohľad na zábavný park vo vnútri ranča Neverland, ktorý patrí Michaelovi Jacksonovi. Foto - Max Morse/Reuters





Los Angeles 20. decembra (TASR) - Americký spevák Michael Jackson, obvinený zo sexuálneho zneužívania maloletých, zorganizoval na dnes pre niekoľko stoviek priateľov a príbuzných na svojom kalifornskom ranči Neverland veľkolepú oslavu.

Dva dni po tom, ako bol Jackson úradmi v Santa Barbare oficiálne obvinený zo zneužívania detí, chcú hostia vyjadriť spevákovi svoju podporu. Popri oslave Jackson premietne aj videonahrávky s výpoveďami svojich priateľov, ktoré môžu byť použité pri nadchádzajúcom procese.

Popový kráľ sa musí v polovici januára dostaviť pred súd, kde vyhlási, či sa cíti byť vinným alebo nevinným. Spevákov hovorca Stuart Backerman v piatok oznámil, že 45-ročný Jackson odletí po dnešnej oslave do Veľkej Británie, kde chce stráviť vianočné a novoročné sviatky.

Backerman upresnil, že počas pobytu v Európe nie je naplánovaná žiadna profesionálna aktivita. V Británii sa najnovší Jacksonov album Number Ones drží na tretej priečke hitparády Top of the Pops stanice BBC.

Londýnske médiá i miestni politickí predstavitelia začali rozsiahlu kampaň proti plánovanej návšteve. Labouristický poslanec Mark Tami písomne vyzval britského ministra vnútra Davida Blunketta, aby tejto ceste zabránil.

Od kalifornských úradov získal spevák povolenie vycestovať medzi 20. decembrom a 6. januárom do Veľkej Británie. Na prvom predbežnom pojednávaní pred kalifornským súdom by sa mal zúčastniť 16. januára.

Polícia zadržala Jacksona 20. novembra a o niekoľko hodín ho prepustila na slobodu po zložení kaucie vo výške troch miliónov dolárov (99,7 milióna Sk).