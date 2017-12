Čálik dostane pod stromček svadbu, Noga točí Ranč

BRATISLAVA 21. decembra (SITA) - Herec Novej scény Karol Čálik dostane pod vianočný stromček v predposledný deň roku svadbu svojej dcéry. Preto aj napriek dlhým divadelným prázdninám nemôže odísť do hôr alebo na chalupu. Ako povedal pre agentúru SITA, v p

rvej polovici budúceho roka ho čakajú hneď tri premiéry. Vo februári si zahrá v predstavení Blbec na večeru, začiatkom marca si zaspieva v českom muzikáli Filipa Renča Kleopatra a v máji v muzikáli Jozefa Bednárika Donaha.

Moderátora a autora Dada Nagya čaká už iba nakupovanie darčekov. "Ako vždy si to nechám na posledný deň pre štedrým večerom," poznamenal Nagy. Na Vianoce a Silvestra bude so svojimi najbližšími, aj keď sa priznal, že Silvestra neznáša. Sviatok Nového roka ho deprimuje, človek nedostane ani darčeky. Budúci rok pripravuje natáčanie literárnej relácie pre STV 2 Literárne oko. Bude to obdoba jeho Literárnych revov a mala by sa vysielať pravidelne každý pondelok od 14. januára.

Herec a zabávač Miro Noga bude mať česko-slovenské cestovné Vianoce. V Pražskom štúdiu na Kavčích horách natáča tretiu sériu seriálu Ranč u Zelené Sedmy, ktorý Česká televízia pripravuje na rok 2005. Do Bratislavy sa vráti dva dni pred Vianocami. "Doma si oddýchnem iba štyri dni a cestujem späť do Prahy." Noga sa na Slovensko vráti opäť na Silvestra. V posledný deň roku sa po štyroch rokoch stretne so svojím bratom, ktorý sa vráti z Kanady. Kvôli natáčaniu v Prahe obmedzil Noga vystúpenia v Štúdiu L+S, na Novej scéne a v Astorke. "Divadlá mi vyšli v ústrety a svoje repertoáre doženiem vo februári," ubezpečil.