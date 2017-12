CD

Tvrdá rocková hudba je v médiách potláčaná do úzadia. Radi by sme tento deficit aspoň trochu zmazali formou predstavenia piatich noviniek na trhu. Novinky metalovej hudby budeme na stránkach SME uverejňovať pravidelne.

1. okt 2001 o 10:32

Judas Priest: Demolition

Steamhammer, Atlantic Records

Písal sa rok 1974, keď pôvodne poprocková partia z anglického Birminghamu vypustila medzi fanúšikov album Rocka Rolla. Vtedy bez výraznejšieho ohlasu, ale dnes sú už títo Briti metalovou legendou. Kapelou, ktorá písala históriu NWOBHM - novej vlny britského heavy metalu.

Každý ich album očakávajú skalní priaznivci i kritika s veľkým napätím. Pred pár týždňami prišli s novinkou Demolition. Pätica v zložení Hill (basgitara), Tipton (gitara), Owens (vokál), Downing (gitara) a Travis (bicie) trápi nástroje ako za starých čias. Štrnásty radový album asi nedosiahne predajné čísla dnes už legendárnych diel, ale sklamanie z ich vývoja sa nekoná. Tvrdý, poctivý heavy metal, ktorý skupine uveríte.

Dewin Townsend: Terria

InsideOut

Čo album, to skvost. Kanadský skladateľ a multiinštrumentalista Dewin Townsend je skvelý. Či už skladá piesne pre domovskú kapelu Straping Young Lad, alebo tvorí sólové projekty. Koncepčné dielo Ocean Machine z roku 1997 venoval moru, novinku Terria zasvätil Zemi. A opäť je to elektrometal, ktorý rozprúdi krv v žilách.

Podľa mesačníka Spark vytvoril Townsend fantastickú nahrávku s takým nádherným zvukom, až sa to vymyká bežnej realite. „Krehkú ako motýlie krídla, zraniteľnú ako kvety ruže, majestátnu ako horský masív, dravú ako valiaca sa láva a tvrdú ako nepoškvrnený kremeň.“ Monumentálna psychedélia.

Endless: Vital Nr. 1

Redblack

Druhý album moravskej doommetalovej skupiny Endless je podľa českého dvojtýždenníka Big Beng „znamenitý“, mesačník Spark ho označil za najlepšie, čo kapela vytvorila. Zvuk tohtoročnej novinky je po nahrávaní v Bzenci a finálnom mixovaní v nemeckom Hannoveri síce čistý a naozaj úderný, ale väčší náboj mal predsa len debut Perihellion z roku 1999. Nie je to však hudba na prvé počutie, jej krása sa odkrýva len postupne.

Hollenthon: With vilest of worms to dwell

Napalm Records

Projekt gitaristu a speváka rakúskej deathmetalovej skupiny Pungent Stench Martina Schirenca zaujme pôsobivým skĺbením symfonického metalu s death a black metalom. Schirencovu tvorbu neobmedzujú nijaké hranice, vydavateľstvo Napalm Records veľmi dobre vie, do čoho sa rozhodlo investovať. Skladbám nahrávaným vo viedenskom štúdiu Vato Loco v marci tohto roka síce až na štvrtú v poradí, Kingdom Come, chýba hitová ambícia, o to však Schirencovi vôbec nešlo. Za dôležitejšiu považuje koláž zvukov a to, čo sa mu podarilo, priaznivca tvrdej rockovej hudby len ťažko sklame.

Destruction: The Antichrist

Nuclear Blast

Nemeckému tvrdému rocku kraľuje speed metal, ale Destruction sa držia svojho. Po desaťročnej odmlke sa pripomenuli dielom All Hell Breaks Loose a thrash metalu zostávajú verní aj na novinke The Antichrist, ktorá leží na európskych pultoch od konca augusta. V septembrovom vydaní nemeckého mesačníka Rock Hard trojica Schmier (vokály, basgitara), Vörmann (bicie) a Sifringen (gitara) boj o album mesiaca suverénne vyhrala. Album, ktorý produkoval Peter Tatgren zo švédskych Hypocrisy, je opäť natlačený ultrarýchlymi a energickými riffmi, pri ktorých nie je čas na vydýchnutie. Záujem kupujúcich a vypredané haly svedčia o tom, že klasici nemeckého thrash metalu nestratili nič zo svojho bývalého lesku.