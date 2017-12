Výtvarný Grand Slam Králik – Navrátilová sa odkladá

1. okt 2001 o 10:36

NEW YORK, BRATISLAVA - Myšlienka konceptuálneho projektu s názvom Tenis v galérii vznikla pred dvomi rokmi, no systematicky sa ňou začal fotograf Juraj Králik zaoberať pred rokom. Slovenský umelec vymyslel akciu, ktorú možno s trochou metafory pomenovať ako výtvarný Grand Slam. Jeho spoluhráčkou na výtvarnom kurte je Martina Navrátilová, ktorá je pre Králika rovnocennou partnerkou. Nadchla ju myšlienka zúčastniť sa na výtvarnom projekte, pri ktorom môže využiť práve svoje umenie - hrať tenis. Odtlačky loptičiek po jej úderoch na plátne či iných podkladoch sú pôvabnou hrou improvizácie. Moment náhody je však korigovaný prítomnosťou citu pre mieru a výtvarný účinok. Je to hra, v ktorej nie je nikto porazený. Je to hra s príchuťou potešenia, ale i rafinovaného výtvarného gesta.

„Prvé menšie veci som skúsil urobiť v Paríži na antuke, potom sme pokračovali na kurtoch v Řevniciach pri Prahe v tenisovom klube pomenovanom po tejto najväčšej tenistke všetkých čias,“ hovorí Juraj Králik. „Obrazy, ktoré sa nám podarilo urobiť, sú výsledkom programovanej improvizácie. Dôležité však bolo zistenie, že nadšenie pre projekt je naozaj obojstranné. V tomto ma podporili aj galeristi a zberatelia z Manhattanu, ktorí obrazy videli. V New Yorku pred dvomi týždňami sme chceli v tejto hre pokračovať, ale situácia, ktorá nastal po útokoch teroristov, nám to nedovolila. Keďže polícia uzavrela kurty, na ktorých sme pracovali, a ani celková atmosféra v meste nebola priaznivá, posunuli sme ďalšie pokračovanie našej spolupráce do Melbournu. Veď tam sa začína aj skutočný tenisový Grand Slam. Do New Yorku sa vrátime cez Paríž a Londýn o rok.“ (pet)