CD / ELEKTRONICKÁ HUDBA

nové CD na trhu

22. dec 2003 o 10:00

Hia/Biosphere: Polar Sequences

Headphone/Wegart

Reedícia výnimočného live-albumu dvojice pánov Geir Jennsen alias Biosphere a Bobby Bird alias Higher Intelligence Agency z roku 1996. Tento ambientný projekt vznikol na objednávku festivalu v Jennsenovom rodnom meste Tromsö ležiacom ďaleko za polárnym kruhom v Nórsku. Hudobníci a diváci sa viezli lanovkou na kopec a prvý hudobný set začalili už v kabínke cestou hore. Väčšina zvukového materiálu bola nasamplovaná priamo na mieste koncertu: pískajúci vietor, padajúci sneh, rozhovory divákov, praskanie ľadu či motor lanovky - to všetko dvaja výskumníci pomocou modernej elektroniky, občas aj nevtieravých pravidelných beatov, pretransformovali do šiestich rozsiahlych fascinujúcich skladieb. Dokonalá symbióza prírody s technikou a skvelá ukážka modernej ambientnej hudby.

Pole: Pole

Mute records

Za pseudonymom Pole sa ukrýva mladý Berlínčan Stefan Betke, hudobník a majiteľ vydavateľstva Ňscape, synonyma pre elektronickú hudbu, ktorej ambíciou je vyčleniť sa zo sivej masy na scéne súčasnej elektronickej hudby. Ako k tomu prispieva Betke? Na hutné basové linky a rytmy v štýle dub music vkusne ukladá ďalšie zvukové vrstvy: subtílne praskoty, tiché šumenia, brnenia, do ktorých občas zaznie krátky melancholický melodický motív. Hovorí sa tomu Urban dub alebo aj New Sound of Berlin. Betkeho najnovší album pulzuje mierne iným zvukom, v ktorom jemné a hravé praskoty ustupujú hip-hopovo ladenej atmosfére ťažkých a minimalistických beatov a významnou novinkou je aj premiérové využitie vokálu (rapuje Newyorčan Fat Joe).

Matmos: Civil War

Matador

Väčšina poslucháčov značku Matmos pozná z posledného albumu Björk. Drew Daniel a Martin C. Schmidt však svoje zvukové experimenty úspešne uplatňujú na vlastných skladbách. Ich minuloročnú nahrávku A Chance To Cut Is Chance To Cure vyhlásil mienkotvorný časopis The Wire za jeden z najlepších albumov elektronickej hudby. Po konceptuálnom projekte využívajúcom zvuky z plastickej chirurgie sa experimentujúce duo zo San Francisca vrhlo tentoraz na históriu a pochodové pesničky z obdobia anglickej a americkej občianskej vojny popretkávalo elektronickými zvukmi. Gajdy, flauty, trúbky, tuby, bendžo a iné akustické nástroje vyhrávajú staré melódie do pumpujúcich syntetických rytmov - takúto strelenosť môžu vymyslieť len Američania. Matmos sú však nielen zábavní, ale aj nápadití.

Neutrino: Seance Fiction

Mufonic Recordinx/Wegart

One-man-project Neutrino zo susedného Česka produkuje hudbu, ktorá ťaží zo štýlov downtempo a ambient, často evokuje veci, aké sa produkujú pod hlavičkou labelov Warp či Fax. Seance Fiction je štvrtým albumom prof. Neutrina a pilotnou nahrávkou nezávislého vydavateľstva Mufonic. Po zvukovej stránke ide o profesionálny produkt a oceniť treba aj fakt, že naši západní susedia nás už nezásobujú len technom, ale aj inteligentnejšou tanečnou hudbou. Neutrinovi by však snaha o väčšiu originalitu nápadov rozhodne neublížila. (her)