Spievajúca herečka Szidi Tóbiás neplánuje dvojkrst

22. dec 2003 o 17:00 TASR

Bratislava 22. decembra (TASR) - Predvianočnú atmosféru spojenú s čerstvým materstvom si v pohode vychutnáva herečka Szidi Tóbiás, ktorej sa koncom novembra narodil syn Jonáš.

"Iba mi je trochu ľúto, že nemôžem chodiť po vianočných nákupoch, lebo malý má štyri týždne a kým neprejde šestonedelie, nemôžem s ním veľmi chodiť von. Ale na druhej strane mi môj muž všetko vynahrádza a robí to za mňa úžasne," pochvaľuje si mamička Szidi.

"Hovorí sa, že druhé dieťa je za odmenu, ale ja som mala aj prvého syna Krištofa veľmi dobrého a rovnaký je aj Jonáš," hodnotí ratolesti, ktoré sa vraj podobajú na svojich otcov. "Zo mňa majú veľmi málo, ale do tretice to už skúšať nechcem," dodáva.

Radosť z malého dieťatka a rodinnej pohody herečke umocňuje aj nový domov, ktorý si pred pár mesiacmi zrekonštruovali v obci neďaleko Bratislavy zo starej usadlosti. "Na tento spôsob života si nemusím špeciálne zvykať. Skôr je to moja splnená túžba. Vždy som chcela mať veľký dvor, kde by mi slnko svietilo do domu. Ja som si musela zvykať na panelákové bývanie, lebo s rodičmi som žila v rodinnom dome," hovorí Szidi Tóbiás, ktorú vlastnoručné vylepšovanie a obnova nového bývania chytila za srdce.

Herečka s výrazným zafarbením hlasu sa však ku koncu tohto roku môže pochváliť aj treťou novinkou vo svojom živote - čerstvým hudobným albumom Punto Fijo. Aj keď ho nahrávala už s malým Jonášom v brušku, spoločný dvojkrst svojich dvoch nových "výtvorov" neplánuje. "Priznám sa, vôbec nad tým nerozmýšľam. Myslím, že to nie je podstatné, aj keď sa teším, že album vyšiel práve teraz," konštatuje spievajúca herečka. V najbližších mesiacoch však má u nej absolútnu prioritu malý Jonáš. Do divadla sa chce vrátiť najskôr v lete, kedy sa zrejme pustí aj do koncertovania s novými skladbami.

