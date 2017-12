Lucie Bílá trávi posledné predvianočné dni na Slovensku

Bratislava 22. decembra (TASR) - Posledné predvianočné dni trávi česká zlatá slávica Lucie Bílá na Slovensku.

22. dec 2003 o 17:19 TASR

"Ešte 23. decembra mám v Košiciach predstavenie Johanka z Arku. Ráno na Štedrý deň mi letí lietadlo a ak bude zlé počasie, nedostanem sa domov a bude po Vianociach. Myslím si ale, že to dopadne dobre," hovorí ako vždy s úsmevom speváčka, ktorá však na východe Slovenska nebude sama. "Príde za mnou môj syn Filípek, tak si to užijeme a teším sa na rodinu Štefana Margitu, pretože on odtiaľ pochádza. Už plánujeme spoločné obedy a Filípek sa veľmi teší na jeho synovcov a netere," tvrdí Bílá.

"Nemám rada Silvestra, ale Vianoce milujem, pretože sme spolu rodina spolu a ja mám ešte to šťastie, že mám rodičov, úžasného brata a malé dieťa, takže Vianoce budú krásne. U nás v novinách síce píšu, že budú smutné, ale oni tárajú," teší sa.

Darčeky už mala vraj dávno všetky premyslené a pripravené. Posledných dvanásť mesiacov vraj bola usilovná, a tak vyratúva všetko, čo stihla: "Mala som dobrý rok, pretože som si vedela všetko zorganizovať. Stihla som sa presťahovať z jedného bytu do druhého, krajšieho v Prahe. Stihla som podpísať zmluvu na stavbu môjho nového domu, stihla som opraviť a zväčšiť mame dom a kamarátke opraviť dom. Jednoducho som tento rok som bola hrozne šikovná."

