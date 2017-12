Svet si vydýchne, keď sa na chrbát veľryby vyštverá dievčatko

Pán veľrýb (Whale Rider) * Nový Zéland 2002 * 110 minút * Réžia: Niki Caro * Hrajú: Keisha Castle-Hughes, Rawiri Paratene, Vicky Haughton, Cliff Curtis, Grant Roa, Mana Taumaunu, Rachel House, Taungaroa Emile, Rawinia Clarke.Vianočné ...

23. dec 2003 o 14:50 EDWIN GRASSMEIER

Pán veľrýb (Whale Rider) * Nový Zéland 2002 * 110 minút * Réžia: Niki Caro * Hrajú: Keisha Castle-Hughes, Rawiri Paratene, Vicky Haughton, Cliff Curtis, Grant Roa, Mana Taumaunu, Rachel House, Taungaroa Emile, Rawinia Clarke.Vianočné sviatky v kinách prinášajú nečakané prekvapenie - klasické, malé kiná začínajú premietať po štedrovečernej pauze skôr než veľké filmové domy. A tak už 25. decembra sa otvoria brány kín Tatran v Poprade, Klub a Capitol v Žiline, Kina Café, Tatry a Istropolisu v Bratislave, premietajú Hviezda a Urpín v Banskej Bystrici, Nova v Seredi, Baník v Spišskej Novej Vsi, Nicolaus Liptovskom Mikuláši, Strojár v Martine, Hviezda v Trnave, Klub v Prešove, Úsmev v Košiciach, Panoráma v Rožňave. V ich ponuke je aj Pán veľrýb.

V sedemdesiatych rokoch sa začala veľká kampaň proti lovu veľrýb, ktorá nakoniec vyústila do moratória na lov veľrýb - roku 1986. Na veľrybej vlne vtedy vzniklo množstvo románov. Jedným z nich je román The Whale Rider, ktorý vydal maorský novozélandský autor Witi Ihimaera roku 1987. Väčšina dojímavých príbehov o obrovských cicavcoch z tých rokov zapadla. The Whale Rider však nebol ten prípad.

Ihimaera vyhrabal jeden z maorských zakladateľských mýtov - mýtov o vzniku sveta, podľa ktorého kedysi pradávno na pobrežie veľryba priniesla „veľrybieho jazdca". A ten potom priviedol krajinu k rozkvetu. Stal sa prapredkom ľudí z kmeňa Whangara, malej pobrežnej osady na východom cípe severného ostrova, kde sa celý príbeh odohráva a kde sa nakrúcal film Pán veľrýb. Osud ľudí je tesne prepojený s osudom veľrýb. A keď sa vodca čriedy, čo sem priplávala až z Patagónie, „predok", hodí na pláž, aby tam zomrel, je to hrozivé znamenie.

No Kahu, vnučke náčelníka, ktorý ju odmieta - keďže je dievča - sa podarí vylákať veľrybu späť do mora, lebo sa vyštverá na miesto „veľrybieho jazdca". Náčelník stále len čakal na mužského potomka, ktorý má naplniť proroctvo, no kým sa upínal k neexistujúcemu chlapcovi, proroctvo sa naplnilo v jeho vnučke. Ako komentovali tento film experti na veľryby, autorovi ušlo, že samičky južných veľrýb bývajú spravidla väčšie než samce. A ako autor zistil pri štúdiu veľrýb, o vodcovskom samcovi, ktorého by obletoval hárem samíc, s ktorým spoločne vyludzujú svoje spevy, tu nemôže byť ani reči. Napriek tomu sa však zhodli na tom, že obrovské zvieratá - zobrazené kombináciou rôznych techník - sú v Pánovi veľrýb absolútne presvedčivé.

Biela Novozélanďanka Niki Caro - Pán veľrýb je jej druhý celovečerný film - predlohu dôkladne prepísala. Vygumovala z nej sentiment, pátos aj prvok grotesky, ktorý románu pridával čosi komiksové. Z príbehu sa predovšetkým stal živý portrét Maorov. Nevtieravo a presne sleduje ich vykoreňovanie a hroziaci úpadok, márne úsilie náčelníka, ktorý trvá na dodržiavaní tradícií.

Zmena, ktorú prinesú veľryby, je v logike príbehu a zaobíde sa bez duchárskych ozdôb.

Najväčšou udalosťou filmu je Keisha Castle-Hughes, počas nakrúcania jedenásťročná, ktorá vystupuje v hlavnej úlohe a volá sa podľa svojho prapredka Paika Pai. Je strhujúcim stelesnením dievčatka, ktoré bojuje o lásku a uznanie starého otca, ktorý sa zakopal v slepom tradicionalizme. Jedenásťročná Keisha vytvorila jednu zo vzácnych veľkých tragických filmových úloh posledných rokov.