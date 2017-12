Ivan Vojtek vystrieda za televíznym sporákom Petra Novotného

Bratislava 25. decembra (TASR) - Na poste známeho televízneho "chuťovkára" Petra Novotného prichádza k výmene stráži. Na obrazovke televízie Markíza bude ...

25. dec 2003 o 13:06 TASR

Bratislava 25. decembra (TASR) - Na poste známeho televízneho "chuťovkára" Petra Novotného prichádza k výmene stráži. Na obrazovke televízie Markíza bude od nového roku variť herec a zabávač Ivan Vojtek, ktorý je známy svojim pozitívnym vzťahom k aktivitám za sporákom. Jeho nová relácia Tulinárium (odvodená od Vojtekovej prezývky Tuli) predstaví každú sobotu večer štyri nové recepty a opäť budú popri moderátorovi variť aj známe osobnosti.

"Budem sa snažiť priniesť to, o čo sa pokúšam doma a čo chutí mojim dvom babám. Aby chutilo aj divákom. Samozrejme že budeme pripravovať aj recepty, ktoré doma nevarím, aby si každý prišiel na chuť," plánuje Tuli Vojtek. Sám je vďačným divákom rôznych televíznych relácií o varení, ktoré takmer na všetkých staniciach propagujú nové alebo často aj podobné recepty. "Nikdy to nie je to isté. Ja dám sto ingrediencií a keď sto kuchárom poviem, navarte rovnaký guláš, bude každý chutiť inak. Záleží od toho, ako je naklonené srdiečko, ako a s akou láskou sa varí, kto je za tým všetkým," myslí si nový televízny kuchár.

Sám sa v kuchyni pohybuje odmalička, kedy sa začal obšmietať okolo svojej mamy. "Ona ma zasvätila do tajov teraz už tulinárstva," spomína. Prvé sa naučil variť francúzske zemiaky, ktoré patria dodnes k jeho trom najobľúbenejším pokrmom. Inak mu vraj najviac chutia vyprážané jedlá - rezne, kurence, či šampiňóny.

Kuchára s čapicou Ivana Vojteka uvidia diváci prvýkrát v sobotu 3. januára. Ako prvé s ním v úvodných reláciách budú variť moderátorky spravodajstva Marianna Ďurianová a Aneta Parišková.