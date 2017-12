Prokurátor žiada informácie o cestovných plánoch Michaela Jacksona

25. dec 2003 o 15:54 TASR

Los Angeles 25. decembra (TASR) - Zo zneužívania detí obvinený spevák Michael Jackson má znova odovzdať justícii svoje cestovné doklady, ak nepoletí do Londýna.

Ako v stredu informoval americké médiá, dožadoval sa toho prokurátor Tom Sneddon v liste zaslanom Jacksonovmu právnikovi Markovi Geragosovi.

Sneddon poukázal na to, že úrady vrátili Jacksonovi pas iba za účelom údajne z obchodných dôvodov vynútenej cesty do Anglicka. Dopočul sa však, že spevák vôbec nechce letieť do Londýna. Odpoveď zatiaľ prokuratúra nedostala.

Jackson pre vrátenie pasu argumentoval tým, že si musí splniť zmluvné záväzky v súvislosti s podporou predaja svojho nového albumu Number Ones, a preto bude cez Vianoce a Nový rok vo Veľkej Británii. Jacksonov hovorca Stuart Backerman objasnil, že cesta je stále v pláne.

Samozvaného kráľa popu minulý týždeň obvinili zo zneužívania detí, žaloba má deväť bodov. Popová hviezda sa 16. januára musí pred súdom vyjadriť k obvineniam. Štátna prokuratúra ho viní, že sedemkrát pohlavne zneužil 12-ročného chlapca chorého na rakovinu. Dvakrát mal dieťa omámiť alkoholom, aby bolo povoľné. Jacksonov obhajca obvinenia kategoricky odmietol.