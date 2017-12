Zomrel americký country spevák Dave Dudley

25. dec 2003 o 18:19 TASR

Danbury 25. decembra (TASR) - Americký country spevák Dave Dudley je mŕtvy. Zomrel v pondelok vo veku 75 rokov na srdcový infarkt, oznámila dnes jeho manželka Marie.

Počas svojej kariéry nahral Dudley viac ako 70 albumov. Skladba Six Days on the Road sa stala jeho najväčším hitom.

Dudley založil v 50. rokoch skupinu Dave Dudley Trio. V 60. rokoch pôsobil v kapele Country Gentlemen.

Zlom v jeho kariére nastal v roku 1963 vydaním pesničky Six Days on the Road, ktorá upevnila jeho imidž človeka nakloneného robotníkom. Veľa skladieb zložil so svojou manželkou.

Po teroristických útokoch z 11. septembra 2001 sa Dudley ešte raz vrátil do štúdia a nahral album Dave Dudley, American Trucker, ktorým vzdal hold americkým vodičom kamiónov.