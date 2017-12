Kevin Costner požiadal svoju nastávajúcu o ruku v romantickom štýle

New York 25. decembra (TASR) - Americký herec Kevin Costner ukázal, že romantikom vie byť nielen na striebornom plátne, ale aj v súkromí.

25. dec 2003 o 20:38 TASR

Svoju nastávajúcu manželku Christine Baumgartnerovú požiadal o ruku v spálni, ktorú vyzdobil lupienkami ruží a vo svetle sviečok jej na prst nastokol diamantový prsteň z konca 19. storočia.

"Nebolo to vôbec hollywoodske," prezradila Baumgartnerová časopisu InStyle Weddings. "Ruže natrhal v záhrade. Bolo to prekrásne, lepšie by som si to nevedela predstaviť."

Costner (48) a 29-ročná návrhárka dámskych kabeliek sa chcú vziať v septembri budúceho roku na 60-hektárovom ranči hollywoodskej hviezdy neďaleko Aspenu v štáte Colorado.

Pár si na svadbu pozval 300-500 hostí, ktorých bude tri dni zabávať živá hudba a športové podujatia.

"Bude tam 15-20 koní, urobíme rodeo," konkretizoval Costner program veľkolepej svadby. Pripravený je aj turnaj v rybolove, ktorý sa odohrá na dvoch jazerách a dvoch riekach. Costner sľúbil, že v súťažiach sa pokúsi vydať zo seba všetko.