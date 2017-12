Posadnutý fanúšik obťažoval Vanessu Mae

BRATISLAVA 27. decembra (SITA) - Posadnutý fanúšik husľovej virtuózky Vanessy Mae dostal súdny zákaz kontaktovať ju. 56-ročný David Martin jej za posledné dva roky každý mesiac napísal štyri listy. Okrem toho jej posielal rôzne darčeky, usiloval sa dostať

do zákulisia a v jednom liste napísal, že s ním musí hovoriť, lebo mu to dlží. Obťažujúceho muža už niekoľkokrát upozornili, ale nedbal na to a 17. októbra ho museli zatknúť, keď sa pokúšal svojmu idolu osobne priniesť ďalší list.

Londýnsky súd ho uznal vinným z dlhodobého obťažovania a zakázal mu akékoľvek kontaktovanie jej osoby, fanklubu, návštevu koncertov a približovať sa k jej domu.