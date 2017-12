Luděk Sobota strávi koniec roka s Petrom Nagyom v Los Angeles

Bratislava 28. decembra (TASR) - So svojím súborom Smiešne divadlo bude v horúcej Kalifornii koniec roka tráviť český herec Luděk Sobota.

28. dec 2003 o 16:20 TASR

V Los Angeles vystúpi spolu s Petrom Nagyom, Marcelou Hollanovou, Karlom Bláhom a ďalšími pre Čechov a Slovákov. Neporuší tak tradíciu, keď okrem minulého roka trávil Silvestre v práci.

"Zvláštny Silvester som zažil v roku, keď sa rozdelila naša republika. To bol Silvester 1992 a s Karlom Šípom, Jardom Uhlířom, Marcelou Hollanovou a Romanom Skamene sme boli na Kanárskych ostrovoch. Vystupovali sme tam pre účastníkov zájazdu. Majiteľ cestovnej kancelárie bol Slovák, bývalý reprezentant v skokoch na lyžiach. A zvláštne to bolo v tom, že keď bola polnoc a my sme si pripíjali, tak ja som mu hovoril, tak to vidíš, tak teraz akurát sme sa rozdelili," nostalgicky spomína Sobota.

Najbláznivejšieho Silvestra zažil za študentských čias, keď usporiadal koncoročnú zábavu na svojej maličkej chate v lese. "Bolo nás tam asi 30, neviem, ako sme sa tam vošli. Kúpili sme si sud piva a celý sme ho vypili," hovorí Sobota s úsmevom.