Hudba k filmu Braček, kde si? má nasledovníka

Pamätáte si ešte na skvelý soundtrack filmu Braček, kde si? Jeho kompilátorom bol známy americký hudobník a producent T Bone Burnett. Tento objaviteľ starých ľudových piesní, ktoré preslávili film bratov Coenovcov, sa podpísal aj pod nový soundtrack ...

29. dec 2003 o 9:00

T Bone Burnett s cenami Grammy. FOTO - AP





Pamätáte si ešte na skvelý soundtrack filmu Braček, kde si? Jeho kompilátorom bol známy americký hudobník a producent T Bone Burnett. Tento objaviteľ starých ľudových piesní, ktoré preslávili film bratov Coenovcov, sa podpísal aj pod nový soundtrack k vojnovému eposu Cold Mountain, tentoraz aj za prispenia súčasných hudobníkov - Stinga, Elvisa Costella a Jacka Whita z alternatívnych White Stripes.

Cold Mountain je príkladom, keď nové piesne znejú autenticky a staré sviežo. „Veľa času sme strávili hľadaním a vyberaním," vysvetľuje Burnett pre agentúru AP. „Nemôžem hovoriť za Stinga, ale ja a Elvis sme v minulosti študovali tradičnú hudbu, takže tento džob bol v podstate jednoduchý," dodáva producent, oprašujúci staré piesne pre dnešné generácie, ktorému úspech Bračeka pomohol založiť vlastnú nahrávaciu spoločnosť DMZ Records.

Vo filme, ktorý sa do našich končín dostane až v budúcom roku, žiaria hollywoodske hviezdy ako Nicole Kidman, Jude Law a Renée Zellweger, rozpráva príbeh z americkej občianskej vojny, nakrútený podľa knihy spisovateľa Charlesa Fraziera, v ktorom zranený vojak Konfederácie sa vracia domov do vrchov Severnej Karolíny za svojou stratenou láskou.

Vojnový epos z 19. storočia dopĺňajú dobové piesne. Jack White, frontman White Stripes, spieva až päť tradičných akustických piesní (napríklad Sittin' on Top of The World alebo Wayfaring Stranger), ale aj svoju novú Never Far Away. Costello a Burnett prispeli skladbou The Scarlet Tide a Sting napísal You Will Be My Ain True Love. Obe pesničky spieva bluegrassová interpretka Alison Krauss.

„Moja pieseň je hudobnou verziou fotografického portrétu hrdinky filmu Ady," povedal pre Reuters spevák Sting, ktorý sa výborne zhostil úlohy skladateľa. Podľa Burnetta je táto pieseň hymnou bitky, ktorá zraneného vojaka privolá späť, k Ade. „Som rád, že je moja pesnička hrá úlohu v tomto filme a nie je iba výplňou pre titulky," dodáva autor skladby.

Je zaujímavé, že Burnett nevidí žiadny problém v tom, že sa rockeri pustili do starých apalačských balád. Sting a Costello sú skvelí hudobníci a mladý White vo svojej hudbe vychádza z vplyvov, ktoré tu zanechal Johnny Cash alebo Loretta Lynnová. „Viete, všetko je to rokenrol," hovorí hudobník. „Rock vznikol práve z týchto koreňov, z rebelantstva a duchovného podtónu."

Zo soundtracku O Brother, Where Art Thou? (Braček, kde si?), mixu country, bluegrassu a gospelových piesní sa predalo viac ako šesť miliónov kópií. Táto kolekcia, ktorá získala Grammy za album roka, zároveň podnietila vlnu záujmu o americkú tradičnú hudbu.

Rovnakým smerom sa uberá aj hudba k filmu Cold Mountain. S tým rozdielom, že je oveľa temnejšia. „Smrť je témou týchto dní," hovorí Burnett. „Život je brutálny." (peb)