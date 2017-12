CD

nové CD na trhu

29. dec 2003 o 11:00

Johnny Cash: UnEarthedAmerican Recordings 2003

Až začiatkom januára vychádza v Európe päťdiskový komplet Johnnyho Casha, zahŕňajúci nevydané skladby, ktoré sa nedostali na jeho posledné štyri albumy. K obrode „muža v čiernom" dopomohol producent Rick Rubin, ktorý vyberal aj Cashov posmrtný materiál. Na prvých troch diskoch nájdete originály, prekvapivé coververzie alebo duetá s inými osobnosťami. Štvrtý disk je v podstate ďalším radovým albumom. Volá sa My Mother Hymn Book a Cash na neho prepracoval piesne, ktoré mu za mladých čias spievala jeho matka. „Je to asi najlepší album, aký som kedy nahral," povedal pred smrťou Cash. Piaty disk kolekcie je výberom jeho najlepších pesničiek nahratých pre American Recordings.

Red Hot Chili Peppers: Greatest HitsWarner Brothers 2003

Výber najväčších hitov ponúka kalifornská skupina Red Hot Chili Peppers, fungujúca od prvej polovice 80. rokov. Tento výber však zahŕňa obdobie od roku 1989 počnúc albumom Mother's Milk až po absolútne nové pesničky, ktoré vznikli špeciálne pre túto kompiláciu. Samozrejme, nechýbajú najväčšie hity skupiny ako Give It Away, Soul To Squeeze, My Friends, Californication, Otherside alebo By The Way. Prekvapivo však absentujú piesne z albumu One Hot Minute, ktorý skupina po dočasnom odchode gitaristu Johna Fruscianteho nahrala s členom Jane's Addiction Dave Navarrom. Špeciálna verzia Greatest Hits vyšla spolu s pridaným DVD, obsahujúcim výber videoklipov.

Alicia Keys: The Diary Of Alicia KeysJ-Records 2003

Druhý album je vraj najťažší, vraví pravidlo šoubiznisu. Mladá speváčka Alicia Keysová však s písaním nových piesní nemá žiadny problém. Po debute Songs In A Minor, ju svet oslavoval ako zázrak, kombinujúci černošský soul s Chopinom. Keys hrá citlivo na klavír, píše skvelé piesne ako Fallin, nosí klobúk a vyhrala viac Grammy, ako mala v živote horúcich raňajok. The Diary Of Alicia Keys je jej dospelým stanoviskom, príbehmi komplikovaného života milencov, hudobných snov a ambícií mladej ženy, ktorá absorbovala všetky podstatné vplyvy černošskej hudby od Arethy Franklin, Niny Simone, Dionne Warwick až po súčasné trendy, napísal magazín Rolling Stone.

(peb)