Vondráčková si na Silvestra užije svadobný dar

Bratislava 29. decembra (TASR) - Po dlhých mesiacoch plných termínov si vytúžený koncoročný oddych česká speváčka Helena Vondráčková dopraje na Floride.

29. dec 2003 o 11:00 TASR

Spolu so svojím manželom Martinom Michalom vraj konečne využijú svadobný dar od manželov Matuškových, ktorí im venovali cestu do Ameriky. "Strávim teda Silvestra tak ako vlani - v teplých krajinách," hovorí speváčka so smiechom.

Veľmi dobre si vraj zapamätala šialený Silvester, počas ktorého ju uniesli. "Bolo to kedysi dávno v 70. rokoch. Bola som na Špičáku lyžovať. Tesne pred polnocou na mňa hodili nejakí chlapci vrece, zrazu som nevidela a niekam ma odviezli. Potom som sa dozvedela, že sa stavili a odviezli ma na zjazdovku do krčmy. Tam ma rozviazali, hrozne sa smiali a mne to prišlo tiež celkom zábavné. Jednoducho ma uniesli a stavili sa o fľašu rumu," spomína.

