Jacksonov rozhovor pre CBS vyvolal reakcie amerických právnikov

30. dec 2003 o 20:08 TASR

New York 30. decembra (TASR) - Nedávny rozhovor amerického speváka Michaela Jacksona pre televíznu stanicu CBS vyvolal u časti amerických právnikov rozpaky a nesúhlasné reakcie. Profesorka práva a niekdajšia prokurátorka Wendy Murphyová ho označila za debakel pre samotného speváka a vyslovila pochybnosti o zdravom rozume Jacksonovho právneho zástupcu Marka Geragosa.

Podľa Murphyovej zanechal rozhovor presne opačný dojem ako bolo jeho úlohou a predstavil "kráľa popu" ako "typicky pedofilnú, sociopatickú, narcistickú, egocentrickú a arogantnú osobu". Murphyová dokonca tvrdí, že spevák sa uchýlil k lžiam, ktoré vyvolávajú pochybnosti o jeho dôveryhodnosti.

Za lož číslo jedna označila právnička Jacksonove slová, že policajti ho po zatknutí nechali 45 minút zatvoreného na toalete. Celý proces zatýkania a prepustenia na kauciu netrval dlhšie ako 30 minút, tvrdí Murphyová v rozhovore pre denník New York Daily News.

Za absurdnú označila právnička informáciu popovej hviezdy o zranení na ramene, spôsobenom putami. Takéto zranenia by prichádzali do úvahy len na zápästiach. Napriek údajne vykĺbenému ramenu zdravil Jackson po prepustení z policajnej stanice svojich fanúšikov so zdvihnutou rukou a druhou im priateľsky mával.

Šerif okresu Santa Barbara v utorok zopakoval, že "s pánom Jacksonom "zaobchádzala polícia zdvorilo a profesionálne." Svedčí o tom napokon aj poďakovanie, ktoré policajtom neskôr adresoval tak spevákov právny zástupca ako aj jeho osobná ochranka.

Jacksonov rozhovor pre televíznu stanicu CBS sa stal aj dôvodom odchodu jeho hovorcu Stuarta Backermana.

Renomovaný denník New York Times odvolávajúc sa na rozhovory s priateľmi, zamestnancami a obchodnými partnermi Michaela Jacksona vo svojom dnešnom vydaní uviedol, že hviezda popu sa dostáva čoraz viac pod vplyv radikálnej islamskej organizácie Nation of Islam.

Vysokopostavení predstavitelia tejto organizácie sa nasťahovali na spevákov ranč Neverland v Kalifornii a držia nad "Jackom" obvineným zo sexuálneho zneužívania detí, ochrannú ruku.

Šéf organizácie Nation of Islam Leonard Muhammad pracuje medzitým v kancelárii Jacksonovho právneho zástupcu Marka Geragosa.

Kontroverzné spoločenstvo, združené okolo vodcu Louisa Farrakhana a jeho zaťa Leonarda Muhammada bojuje za samostatný afroamerický štát. Denník píše, že práve táto skupina upozornila v minulosti na seba antisemitskými a rasistickými výrokmi ako aj nepriateľskými poznámkami na adresu homosexuálov. Pozorovatelia usudzujú, že spoločenstvo, ktorá ma približne 20-000 členov, sa chce priživiť na spevákovej popularite.

Organizácia Nation of Islam dnes vo vyhlásení poprela, že by mala s Jacksonom oficiálne obchodné či profesionálne vzťahy.