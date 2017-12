Nový britský pop idol má 95 kg

31. dec 2003 o 12:30 PETER BÁLIK

Michelle McManusová medzi svojimi prvými fanúšikmi. FOTO - REUTERS





Váži takmer sto kilogramov a napriek tomu sa stala pop-idolom Británie. Bývalá čašníčka Michelle McManusová pred Vianocami vyhrala televíznu súťaž britských speváckych talentov aj napriek kritike, ktorá sa zosypala na jej hlavu. Na idol pop-music je príliš tučná!, tvrdili britské tabloidy. S jej prvenstvom dokonca nesúhlasili ani niektorí členovia poroty.

Napriek tomu McManusová získala od britských televíznych divákov rekordný počet hlasov vo finále, dokonca za ňu hlasoval aj škótsky predseda vlády. „Chcem len poďakovať a povedať každému, kto mi neveril, že som to dokázala," vyhlásila 23-ročná Škótka po tom, čo sa jej víťazstvo oficiálne potvrdilo.

Mladej speváčke sa opäť podarilo zlomiť normy šoubiznisu, podľa ktorých by interpretky mali vyzerať ako Kylie Minogue. Škótka vyzerá skôr ako vokalistka Cass Elliott z legendárnych sanfranciských The Mamas and Papas a za svoje kilogramy sa nehanbí. Miluje kanadskú speváčku Celine Dion a tvrdí, že ide predovšetkým o hlasové kvality. „Svoj vzhľad môžete zmeniť, ako len chcete. Keď však máte zlý hlas, nič vám nepomôže," povedala britskému denníku The Guardian. „Bude chvíľu trvať, než ma začnú ľudia akceptovať takú, aká som, a nie, ako vyzerám."

Iného názoru bol člen poroty súťaže Pop Idol Pete Waterman, ktorý vraj odišiel hneď po tom, čo McManusová vyhrala. Hudobný producent bol zásadne proti tomu, aby Škótku zaradili do finále. Dôvodom bola jej váha. Waterman neskôr celú akciu označil za súťaž bláznov a šialencov. Ďalší porotca Simon Cowell je však nadšený: „Keby sa nedostala do finále, bola by to veľká nuda. Treba búrať zabehané normy a urobiť súťaž zaujímavou. Som pyšný."

McManusovej sa otvára nový svet šoubiznisu, ktorý však dokáže byť veľmi krutý. Je možné, že speváčka sa môže sa stať sezónnou hviezdičkou. Ak vydrží, bude vyvíjaný neustály tlak na jej váhu, tvrdí The Guardian. Speváčka Alison Moyetová, veľká žena z 80. rokov, kvôli comebacku v roku 2001 výrazne schudla a Carnie Wilsonová, členka skupiny Wilson Phillips, po depresiách spojených s nadváhou, išla na operáciu žalúdka.

MacManusová si z ručičky na váhe zatiaľ nič nerobí. Jej snom je naspievať duet s Meat Loafom a dopadnúť ako Aretha Franklinová. Na adresu černošskej divy nikto nehovoril: „Pani umelkyňa, v týchto šatách vyzeráte príliš tučná!"