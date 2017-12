Prvý americký súbor na Divadelnej Nitre

NITRA - Newyorský choreograf a tanečník David Parker (1959) poslal ešte jedenásteho septembra organizátorom festivalu Divadelná Nitra e-mail: „Horiace veže som mohol pozorovať z rohu ulice, na ktorej bývam, až kým mi nezmizli z dohľadu. Po celý deň bežali

2. okt 2001 o 7:07

po ulici, kde bývam, ľudia, ktorí sa snažili dostať čo najďalej od katastrofy. Nedokážem to k ničomu prirovnať.“ List mal byť akýmsi ospravedlnením, ak by Parker na festival neprišiel. Dnes o 22.00 h vystúpi David Parker & the Bang Group v sále Starého divadla s programom Blahorečenie. Je to vôbec prvýkrát, čo sa na Divadelnej Nitre predstaví americký súbor.

Slávny niekdajší stepár David Parker je jedným z najšikovnejších newyorských choreografov. Odvážne sa púšťa do bizarnej hry so sexuálnymi rolami a stereotypmi.

To, čo ľudí privádza do rozpakov, Parker satirizuje suchým humorom a jemnou ľahkosťou. Odhaľuje čudné existencie a zosobňuje slabosti a absurdnosti v medziľudských vzťahoch.

Parker je choreografom, ktorý sa nebojí zabávať. Jeho tvorba prekypuje hravým detinským nadšením, ktoré nevyhnutne musí zviesť aj toho najunavenejšieho fanúšika tanca. Ale zároveň sú to vážne veci plné všetkej tanečnej gramotnosti - stepu, baletu, Keitha Kerryho a „vnútorného významu“.

„Parker a jeho partneri Jeffrey A. Kazin, Kathryn Tufanová a Sarah Hooková bez jediného slova vytvorili iskrivý dialóg medzi sebou navzájom a obecenstvom. Komunikujú v dlhších pohybových sekvenciách, ktoré pripomínajú džez. Jemne sugestívne výrazy tváre, nehodiace sa k často smiešnym kostýmom, pripravili rozkošný večer naplnený sledovaním majstrov umenia,“ napísala o nich Merilyn Jacksonová v The Philadelphia Inquirer.

(kul)