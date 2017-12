Skupina Close Harmony Friends vystúpi v Ríme

BRATISLAVA 31. decembra (SITA) - Slovenská vokálna skupina Close Harmony Friends sa od soboty do pondelka predstaví v Ríme. Osem členov skupiny, ktorá je známa čisto hlasovou interpretáciou známych piesní aj za hranicami Slovenska, vystúpi 3. januára o 21

:00 v chráme S. Pietro in Montorio. Deň na to si ich vypočuje publikum rímskeho chrámu Maria e Gesu. Záverečný koncert sa uskutoční v pondelok o 17:00 v bazilike S. Bartolomeo. Spolu so staršími skladbami by skupina mala predstaviť najmä najnovšie piesne zo svojho štvrtého albumu A Capella Light. Vystúpenia kapely pripravilo Veľvyslanectvo Slovenskej republiky pri Svätej stolici spoločne s Rivista delle Nazioni - Grande Musica in Chiesa.

Osemčlennú zostavu Close Harmony Friends tvoria štyri speváčky a štyria speváci, ktorí popri slovenčine spievajú aj v anglickom jazyku. Skupina vznikla v roku 1990 a jej zakladateľom je Mario Fančovič a súčasným umeleckým vedúcim František Vlasák. Close Harmony Friends sa doteraz predstavili aj v Rakúsku, Taliansku, Španielsku ale i v ďalekej Austrálii a Kolumbii. Informácie o skupine ponúka webstránka www.chf.sk.

Agentúru SITA informovalo Veľvyslanectvo SR pri Svätej stolici v Ríme.

